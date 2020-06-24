合作破局 吳益政批藍：不願放下第一大在野黨矜持

高雄市長補選登記最後一天，披民眾黨戰袍的吳益政今天完成登記，也宣告藍白合作破局。吳說，國民黨不願放下第一大在野黨矜持，遲遲不願具體回應，「坦白講我很生氣，我們希望能好好地去談這問題，不一定是我出來選，要幫忙都沒問題，可是國民黨還是不願意談」。

民眾黨不分區立委蔡壁如、張其祿今天陪吳益政登記。吳益政說，補選在高雄是很重要議題，各黨派都在找人選，除民進黨是很早就開始準備補選，其他政黨都是在補選開始後才進行。他當時有提出想法和建議，只要不談意識形態，很多政策大家可以合作；在野黨或許能共推人選，找個了解在地的優秀人選。

吳益政說，有些政治素人對高雄在地問題不見得瞭解，加上國民黨自己內部整合很難，「以前國民黨習慣中央做決定，根本就不會詢問在地議員意見」，國民黨也認為，不派出自己的人選，就不是一個大黨了，不願放下第一大在野黨的矜持。

吳益政談到，2018年他曾經想用無黨籍要選高雄市長，但發現力量還是很少，理想跟現實有很大差距，他認同民眾黨主席柯文哲理念，願意加入台灣民眾黨，並代表民眾黨參與高雄市長補選一役。

「政黨本身就是容器，重點是裡面裝的是什麼！」吳益政說，民眾黨是新興政黨，重點是內容物的內涵，他希望用全球視角來思考，落實城市治理。

吳益政提到，下定決心投入高雄市長補選，想要解決高雄長年的問題，特別是高雄財政窘境，高雄縣市合併後，中央欠高雄的800億統籌分配款還沒有下文，高雄財政狀況雪上加霜，在議員任內就很關注高雄財政問題，希望能進一步解決。