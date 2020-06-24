陳上校成為陳將軍 藍委酸：勵志！跟對人很重要

總統府警衛室主任陳敏華因去年「私菸案」連帶督導之責遭記大過，仍順利晉升少將，引發關注。國民黨立委林為洲酸，「偉哉！私菸案記過上校變將軍，很勵志吧！這故事也告訴我們，跟對人很重要！」

林為洲說，陳敏華去年因總統府發言人丁允恭曾對私菸案說明，本案涉及違法，顯示特勤人員紀律管理的嚴重缺失，幹部難辭其咎，所以記了他一大過。

他指出，今年初陳又因執行安維七號表現良好被記功，從原本不符合晉升的《陸海空軍軍官士官任官條例施行細則》第25條第1項第4款記大過不得晉升；「正好」符合該條第2項獲大功者可功過相抵而得以晉升，「也太剛好了吧！」

林為洲表示，奇怪的是，條文針對晉升將官考績明定，「最近五年考績，須在二年甲上三年甲等以上。但最近一年考績分項評鑑，除體格一項依國軍將級晉任人員體格檢查規定外，其他各項在甲等以上。」

他質疑，這次人事作業周全細節，做到完全合乎規定，是否為總統府指示？還是陳敏華當初真的只是負責扛責？難道沒有更適合的人選？難道不會造成其他上校的不滿？還是總統府認為私菸案沒錯呢？

林為洲說，去年被記「大」過的陳敏華，最近一年考績評鑑除了體格外，還可以都甲等？國防部要出來說明一下，「陳上校如何成為陳將軍」，才能杜悠悠眾人之口。