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綠喊廢考監 林為洲籲臨時會成立修憲委員會
立法院預計在端午連假過後召開臨時會，處理監察委員人事同意權等案。國民黨立院黨團總召林為洲今天公開呼籲蔡總統，請民進黨勇敢一點，要「廢考監」，從這次凍結提名開始；臨時會也應儘速討論成立修憲委員會。
林為洲指出，監委名單爭議不斷，朝野各界廢考監的聲浪四起，原因就是「這份名單能看嗎？」院長被提名人陳菊雖表示會退黨，但在高雄執政12年後留下如此不堪的政績及敗壞官箴的風氣，如同李進勇退黨一般，不能說服大眾。
林為洲表示，目前各黨團針對「廢考監」均有共識，民進黨政府應利用這次臨時會，將成立修憲委員會事宜排入特定議案，進行朝野協商討論，才是積極回應民意、不打假球的負責政黨。
林為洲提到，監委名單扣除自行退出的黃健庭、陳伸賢外，27人有24人與民進黨關係密切，擁有民進黨籍者更是滿街都是，早已違背憲法「監察委員須超出黨派以外，依法獨立行使職權」的精神，充斥著「陳菊們」及「陳師孟們」。
林為洲質疑，之前中選會主委李進勇把應獨立行使職權的中選會搞成東廠打手、罷韓國家隊，變成民進黨側翼。現在葉宜津、賴振昌要「廢考監」的前大小綠營立委，個人行徑爭議不斷，也來蹭監察院，等著拿高薪把監察院變成「養老院」、「酬庸院」、「綠色東廠」，這就是民進黨式的「廢考監」？
林為洲說，中華民國立國以三民主義、五權憲法為立國精神，但中華民國立國百年來，憲政制度也變遷多次，制度不是不能改，不是不能變，但是如何改？如何變？不是只靠張嘴，還是嘴巴說理想，手裡要權位，全民瞪大眼睛等著看。
林為洲說，近日蔡總統、立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘都接連發文主張「廢考監」，朝野各政黨對「廢考監」抱持開放態度，陳菊此等派系大老，在政壇爭議多如牛毛，那是一句退黨可撇清的，真的不適格擔任監察院長。
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