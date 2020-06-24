補選登記 李眉蓁甜喊「益政哥、邁邁哥」盼君子之爭

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁上午完成登記參選，李眉蓁甜喊「益政哥、邁邁哥」，希望未來一起有場君子之爭。並表示前市長韓國瑜是她敬重對象，相信國民黨一定會團結一心面對選戰，國民黨任何人願意幫她站台，都舉雙手歡迎。

李眉蓁今上午在父親李榮宗及黨籍議員曾麗燕、曾俊傑、劉德林、李亞築、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜、黃香菽、邱于軒、李雅芬等人陪同下，到高雄市選委會登記參選高雄市長補選。

對於原親民黨籍市議員吳益政披民眾黨戰袍參選，李眉蓁說，尊重吳益政的選擇，「希望未來益政哥、其邁哥，希望未來就是大家來一個君子之爭。」

被問到之前黨中央傳不想找現任的議員，現在卻被徵召？李眉蓁說，黨中央會通盤檢討，考量看最適合的人選，這次在國民黨這樣挫敗後，可能國民黨在主席帶領下有新的考量。

李眉蓁強調，她很高興國民黨看到年輕人，感謝黨中央對她的徵召，國民黨這一次要改變給大家看、重新出發，所以在通盤考量後，所有議員其實大家都已經準備好了，而黨中央或許覺得她可以勝任這一切，「那我們準備好了，就是應戰」。

李眉蓁說，大家都說年輕人決定這次的選戰，國民黨有聽到民眾的聲音，派出她這樣的年輕人來號召年輕人，把國民黨的年輕人找回來，國民黨40年來從來沒有提名過在地年輕人，這次國民黨做到了。

被問到是否有與前市長韓國瑜夫人李佳芬聯繫、會否請韓國瑜輔選？李眉蓁說，韓國瑜跟李佳芬一直是她敬重的對象，韓國瑜當初來高雄參選時，他們全力支持，因為韓是國民黨提名的，她相信現在她也是國民黨提名，大家都會很支持。

李眉蓁說，國民黨未來一定會團結一心來面對選戰，而不管是國民黨任何人願意來幫她站台，她當然都會舉雙手歡迎他們來幫忙。

李眉蓁說，韓國瑜是她尊重的對象，韓市府這麼好的團隊，就這樣子被罷掉，她真的心裡也很難過，高雄20幾年來經濟起飛突然停滯，然後前1年半高雄基礎建設突然突飛猛進，但沒有做任何錯事，就被罷掉，所以她一定也是支持原來的市府團隊，高雄未來要前進、還是要退後，相信市民的眼光是明亮的。

對於市議員邱于軒有質疑對黨中央徵召過程不公，李眉蓁說，邱于軒也是國民黨的年輕人，年輕人就是非常直白、有什麼就講什麼，但邱于軒有打電話給她，說還是會非常支持她。

站在一旁的邱于軒補充說，她支持黨中央提名的任何人選，這無庸置疑，這也是為什麼她今會站出來陪李眉蓁登記。但她還是要強調，黨中央這次在處理的過程不夠細膩，造成其他議員的傷害，不是李眉蓁的問題，這是黨中央和地方黨部很多的問題，但她知道一定要團結，所以一定會全力支持李眉，過去的事就讓它過去。

被問到如何面對陳其邁這個對手？李眉蓁說，當然「邁邁哥」的知名度高她很多，大家都認識他，但她希望有場君子之爭，希望高雄不要再有仇恨，「他是暖男，他用暖男的方式來爭取大家的支持，我想要用我專業、年輕的形象，改變高雄未來」。

對於最先對外表態參選的同黨議員李雅靜沒有陪同登記，李眉蓁說，李雅靜今天有錄影，事先都約好了，她剛剛在議會也先跟李雅靜打過招呼才過來登記。

李眉蓁父親李榮宗受訪說，他原本不知道女兒要參選，本來他不贊成選，但到今天這個時候，一定要挺下去，希望女兒的選舉「可以順順的，可以當選最好！」也希望選舉平和，不要攻擊對方，平常心就好。

李榮宗強調，李眉蓁自己有實力，他只能在旁邊幫忙而已，看她能不能吸一點年輕票，「我這個年紀那麼大了，沒有用了！只是能旁觀而已」。對於網友說李眉蓁是韓粉，李榮宗說，李眉蓁是國民黨徵召、屬於國民黨，「怎麼說韓粉不韓粉？也是屬於國民黨的不是嗎？」