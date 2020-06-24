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大巨蛋復工是圖利 簡舒培嗆：給建照就提告

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員簡舒培上午接受《周玉蔻嗆新聞》專訪。圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
台北市議員簡舒培上午接受《周玉蔻嗆新聞》專訪。圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供

北市府前天簽准大巨蛋建照變更，最快端午連假過後就可發出建照，遠雄便可申請復工，台北市議員簡舒培上午接受《周玉蔻嗆新聞》專訪，針對遠雄大巨蛋復工在望，批評台北市長柯文哲為2024不惜自打臉，大巨蛋建築技術違規、光害等問題都未解決，遠雄甚至要在光復南路內線車道上，設置停車場出入口，讓大巨蛋復工，分明是圖利，只要市府發建照給遠雄，她就會採取正式提告。

簡舒培指出，遠雄要在光復南路的內線車道上設置停車場出入口，光復南路原本的車流量就高，如今卻為了大巨蛋，要在車道上做停車場出入口，該路段原本就容易塞車，常從早上8時一路塞到晚上，未來若大巨蛋完工恐讓交通雪上加霜，且市府讓遠雄在公共道路上設置停車場出入口，有圖利之嫌。

簡舒培指出，柯文哲跟5年前講得話完全不一樣，令人無奈，尤其柯市府說發建照後，再跟遠雄議約權利金，但重點是建照若都發了，遠雄才懶得和市府再議約，柯文哲的說法也分明有圖利之嫌，若北市府發出建照，她會正式提告

簡舒培指出，大巨蛋在今年2月做環差審查時，因光害及周邊交通問題沒有解決，環評委員認為遠雄的資料不夠詳細，要求再審，但3月25日再次審查，竟讓遠雄在1個月內補齊資料，環評會就予以通過，且早在前一天網路上就有消息說，遠雄已知審查將通過，下半年可望拿到建照，懷疑其實早就有一套大巨蛋劇本，市府和遠雄根本是在配合演出。

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