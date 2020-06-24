大巨蛋將復工 簡舒培：背後有一隻黑手、劇本安排復工

北市府已簽准遠雄大巨蛋變更建照，可望7月復工。台北市議員簡舒培今天接受廣播專訪表示，她質疑遠雄大巨蛋案，背後有一隻黑手、一套劇本在安排著大巨蛋復工。

簡舒培說，大巨蛋完工的兩大問題，就是大巨蛋停車場出入口設在光復南路內線道，將造成周邊大塞車。另外，大巨蛋的鈦金屬板反光，已造成光復國小學童飽受眩光困擾。

簡舒培質疑，大巨蛋的眩光困擾、及停車場出口問題，其實里民多次反映，但大巨蛋今年2月的環境影響差異評估會議，曾有委員要求遠雄提出解釋，當時里民都還很開心，表示環評委員聽到大家心聲，不過一個月後、3月25日再開環差會議，之前的眩光及停車場通通都通過。

簡舒培說，遠雄在環差通過前一天，甚至還預告，下半年大巨蛋將復工。這時她才驚覺，原來大巨蛋案背後早有一本劇本，甚至因大巨蛋遠雄股價從3月至今已漲了20元。

簡舒培說，過去台北市重大建設，包括小巨蛋等的停車場出口都會設在基地內，但不解的是，大巨蛋卻是將停車場出入口設置在光復南路的內線道，這不是很荒謬，公家地為何可以給遠雄？她認為這是圖利，一旦市府給建照後就會提告。大巨蛋無法給台北市利益，還將垃圾丟給北市。

至於光復國小的眩光問題，學校多次抗議，但目前學校的作法只能將面向大巨蛋的教室裝設窗簾。

簡舒培說，大巨蛋就是蓋太滿，導致停車場沒有退縮質的基地，因為這樣蓋，遠雄蓋大才能賺到錢。