蔡總統重申立場 釣魚台是中華民國領土

日本沖繩縣石垣市議會日前表決通過將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計10月1日施行。蔡總統上午表示，政府的立場一向都很堅定，也會持續堅定這項立場，也就是釣魚台是屬於中華民國的領土，是主權範圍所及，這是政府不變立場，也會盡最大力量來維護我們主權。

蔡總統更說，更重要一件事，區域情勢確實很複雜，很多單方面的行為讓情勢更加錯綜複雜，在這個情勢中我們要保持冷靜，在維護主權之餘，也能共同維持區域穩定及和平的狀態，對於任何單邊行為造成區域的不穩定，抱持一個質疑態度，也希望各方都可以停止這些單邊的行為。

蔡總統表示，過去四年以來，全國人民都可以感受到在漁權和漁民的權益保護上，是非常的盡心盡力，尤其是近來情勢比較複雜，行政院也已經下令海巡署，傾所有力量確保報漁民的漁權和安全，過去幾年在政府努力下，漁民在釣魚台海域進行的漁業活動都沒有受到阻礙，都相當平和，漁權也是主權的一種具體呈現。

近來解放軍及美軍飛機、船艦不斷在台海周邊繞行，對於媒體詢問如何看待區域週邊情勢，蔡總統說，這段時間的區域及台海情勢，確實是複雜，而且是越來越複雜，有很多軍事作為或是政治作為，都一直在進行當中，這是1個非常複雜的情勢，台灣雖然有疫情，整體團隊都隨時盯住每一個事件，及每一個重要訊息，務必在這段期間保護國家利益和安全。