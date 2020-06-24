監委提名 蔡總統：我拍案決定 我負所有責任

蔡英文總統上午表示，這次監察委員提名，最後當然是「由我拍案決定，所以我負所有責任，也責無旁貸」，這段時間有一些說法和臆測都不需要，既然是總統提名，就總統負起這個責任，或許有不周全的地方，也會來檢討改進

對於在野黨有意提案修憲廢除考試院、監察院，蔡總統說，廢考監這件事，這是民進黨長期主張，但這是需要修憲，換句話說，需要各黨派支持才有修憲可能，近來聽說在野黨也有意提出，非常歡迎，也希望提出具體想法一起來討論，對於在修憲過程中，在廢考監這項目議題上，能不能有一個共識，凝聚社會支持進行修憲。

總統府原訂於上周公布監察委員提名名單，不料因內定副院長的台東縣前縣長黃健庭遭到民進黨自家人反對及國民黨也不支持下，讓黃健庭黯然退出，而總統府也因提名名單遭質疑而有諸多傳聞，蔡總統上午利用總統府常設展開展記者會的機會向外界說明。

對於外界部分人士質疑名單綠油油，蔡總統說，這張名單，不能說裡面有國民黨屬性被提名人不多，就說是綠油油。事實上，這張名單的色彩還沒豐富，我們在考慮人選是希望多元組合，不同專業背景、人生歷練，他們都共同有一個對普世價值的尊重，這些都是提名過程中所考慮的。

蔡總統表示，無論是歷練，或對人權跟普世價值的認知和實踐，或是在生涯中的重要歷程，不論公務機關或民間，所累積的歷練，都是這次提名所考慮的，當然也非常希望透過這次監委提名體現超越黨派，共同守護國家利益的價值，對於這個目標未來也會繼續來努力。

針對黃健庭在臉書質疑提名他卻沒有幫忙捍衛，甚至被有心人當擋箭牌，蔡總統說，這項人事是蠻多不同傳聞和說法，不過，畢竟最後她拍案她要負這個責任，也責無旁貸，或許有不周全的地方，也會來檢討改進

蔡總統也主動為被提名為監察院長的總統府前秘書長陳菊澄清，她表示，「陳菊的任命，不是任何人的擋箭牌」，以其資歷、經歷足以勝任這個職務。

蔡總統說，陳菊長期以來對於進步價值和貢獻是有目共睹，親身經歷威權時代，也受過壓迫，但是，即便再大的壓力及失去自由，不改對人權堅持和投入，從政後，無論在中央或地方，政績都非常好，行政經歷更是難能可貴，從各方面考慮都是適當的人選。