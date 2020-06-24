時力滿意度民調：蔡英文、蘇貞昌下滑 陳時中九成獨走

時代力量今天公布最新民調，針對總統及閣揆滿意度，蔡英文總統滿意度為61.4%，行政院長蘇貞昌為58.3%，較前次調查分別下滑了6.6%及6.7%；但衛福部長陳時中仍有近九成的民眾「滿意」其上任以來的表現。

民調顯示，日前衛福部「自付差額醫材設上限」的爭議，50.8%的民眾認同應暫緩實施，完善溝通後再來推動；同時，針對就醫超過平均次數的人來調高部分負擔，來減少不必要的醫療資源浪費，也得58.0%的民眾支持。

針對陳時中上任來的表現，仍有高達89.4％的民眾表示滿意；然而被問到是否支持陳部長參選六都時，正反看法則相當兩極，分別為45.7%及41.4％，與一面倒倒的高支持度有相當落差。

時力黨主席徐永明表示，這次民調結果顯示，蔡政府第二任的蜜月期已面臨支持度下滑的挑戰，而陳時中施政支持度和參選支持度的落差也顯示，民眾對部長、市長間角色轉換還是有不同看法。

本次調查是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於6月17日至19日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。