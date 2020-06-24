私菸案記大過仍升少將 藍委：其他遭處分者情何以堪？

總統府警衛室主任陳敏華因去年「私菸案」連帶督導之責遭記大過，仍順利晉升少將，引發關注。國民黨立委李貴敏今在臉書質疑，面對國人這麼多責難與質疑，國防部是不是該出來把問題說清楚？

李貴敏指出，晉升除了觀瞻問題，更須合乎人事規定，她不相信官僚體系會毫無依據地保送晉升案過關。雖按「陸海空軍軍官士官任官條例施行細則」規定，「受記大過一次以上之懲罰未滿一年者」，不得為晉任對象。

不過，李貴敏說，這種限制也有但書，就是受懲罰後，獲記大功以上之獎勵者，得以同功抵同過恢復為晉任對象。只是不免好奇，陳敏華在這段時間內到底有甚麼傑出表現，得到多大功勳，可以相抵本職管理不善的缺失，得以功過相抵，平步青雲？

李貴敏說，總統府侍衛室是總統的門面，維繫統帥安全的重中之重，卻因御下不嚴，疏於管理，搞出貽笑國際的總統專機私菸案，陳敏華將軍記一大過後，在眾目睽睽之下，仍能晉升少將，足見層峰對他的高度肯定。只是這樣子的晉升方式，記個大過像清風拂面，對其他投身軍旅的菁英們公平？算不算破壞體制？其他也有被處分在身的人情何以堪？

李貴敏說，民進黨政府之前才說私菸案要查辦到底，蔡英文總統更承諾「整頓軍紀」，但事情過了、將官都升了，是不是一切的一切就大事化小、小事化了，不過是為了迴避輿論監督、擔心影響選情，串好的一場戲罷了？為了肩膀上這顆星，眾人面前上演閃躲戲碼，實在讓人痛心。