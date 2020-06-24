蘇澳漁船在協議水域遭日船干擾 海巡署：將向日方交涉

蘇澳漁業電台昨天接獲通報，有蘇澳漁船在台日協議水域遭日船拍照與要求離開，海巡署艦隊分署今天說明，干擾漁船的非日本海上保安廳及水產廳的公務船舶，經查，該2艘日本船舶AIS MMSI碼為日本2艘娛樂漁業漁船，但蘇澳漁船在台日漁業協議適用水域，日船要求我漁船不得在該處作業干擾行為，已違反作業規則，我方將透過外交管道向日方交涉。

2020-06-24 11:05