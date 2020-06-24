蘇澳漁船在協議水域遭日船干擾 海巡署：將向日方交涉
蘇澳漁業電台昨天接獲通報，有蘇澳漁船在台日協議水域遭日船拍照與要求離開，海巡署艦隊分署今天說明，干擾漁船的非日本海上保安廳及水產廳的公務船舶，經查，該2艘日本船舶AIS MMSI碼為日本2艘娛樂漁業漁船，但蘇澳漁船在台日漁業協議適用水域，日船要求我漁船不得在該處作業干擾行為，已違反作業規則，我方將透過外交管道向日方交涉。
海巡署艦隊分署表示，昨天（6月23日）上午11點40分，艦隊分署接獲蘇澳漁業電台通報，上午10點45分，蘇澳籍「盛福16號」漁船在釣魚台西南方56浬(倒三角海域左側)遭2艘日本巡邏艇拍照，並請該船勿於該海域作業，10點56分「盛」船告知日本巡邏艇已離開，艦隊分署獲報後，立即調派臺日海域任務艦「基隆艦」前往協處，基隆艦在下午3點45分與「盛」船會合，但現場查無任何日本公務船，「基隆艦」並持續在「盛」船附近海域巡護。
海巡署艦隊分署指出，昨天（23日）下午4點58分接獲漁業署通報，干擾「盛」船非日本海上保安廳及水產廳公務船舶，經查，該2艘日本船舶AIS MMSI碼為日本2艘娛樂漁業漁船。
海巡署艦隊分署表示，經查「盛船」案發位置係在台日漁業協議適用水域「倒三角海域」，依據《108年台日漁業協議適用水域延繩釣漁船作業規則》，該海域僅區分日本或台灣漁船作業方式，日船要求我漁船不得在該處作業干擾行為，已違反上開作業規則，我方將透過外交管道向日方交涉。
海巡署艦隊分署表示，目前臺日釣魚臺海域每日編排1到2艘艦(船)執勤，海巡署依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，堅決捍衛主權、維護漁權，自105年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押，顯示專案護漁已發揮成效。
海巡署艦隊分署表示，將續依政府「堅決主張擁有釣魚臺列嶼主權」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等政策，秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，密切掌握臺日海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，積極落實護漁勤務，有效捍衛我國主權及漁權。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言