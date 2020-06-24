漁民作業又遭日公務船欺？ 海巡：是日漁船糾紛

蘇澳籍「盛福16號」漁船傳稱昨日（23）在台日協定適用海域作業時，遭兩艘「日本巡邏艇」驅趕。但海巡署艦隊分署上午加以否認，指當時海巡艦趕抵現場海域後，並未看到有任何日本公務船舶，漁業署隨後也通報證稱，經比對船號，對方是兩艘日本漁船，此案屬於漁事糾紛，將透過外交管道向日方交涉。

艦隊分署上午表示，昨日上午11時40分左右，艦隊分署接獲蘇澳漁業電台通報指稱，蘇澳籍「盛福16號」漁船10時45分於釣魚台西南方56浬、即台日協議釣島倒三角作業海域左側，遭到兩艘日本巡邏艇拍照，要求勿於該海域作業；10時56分「盛」船告知日本巡邏艇離開。

艦隊分署表示，當時獲報後，海巡立即調派台日海域任務艦「基隆艦」前往，下午3時45分與「盛」船會合後，現場已查無任何日本公務船，但在「基隆艦」持續在我方漁船附近海域巡護過程中，4.5十8分接獲漁業署通報，經清查船舶AIS MMSI碼，干擾盛福16號的日本船並非海上保安廳或水產廳的公務船舶，而是兩艘娛樂漁業漁船。

艦隊分署表示，「盛福16號」當時案發位置是在台日漁業協議適用水域的「倒三角海域」，依據《108年台日漁業協議適用水域延繩釣漁船作業規則》，當地海域僅區分日本或台灣漁船作業方式，日船要求我漁船不得在該處作業的干擾行為，已違反上開作業規則，我方將透過外交管道向日方交涉。

海巡署艦隊分署表示，目前台日釣魚台海域每日編排一到兩艘海巡艦船執勤，海巡署依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，堅決捍衛主權、維護漁權，自105年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押，顯示專案護漁已發揮成效。

海巡署艦隊分署說，將續依政府「堅決主張擁有釣魚臺列嶼主權」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等政策，秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，密切掌握臺日海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，積極落實護漁勤務，有效捍衛我國主權及漁權。