陳菊能勝任監委查弊？ 時力民調逾半民眾都說「不能」

時代力量今天公布最新民調。針對監察院長被提名人陳菊是否能是否能發揮監委職權徹查弊案，認為「不能」者高達52.4%，認為「能」的民眾僅有33.7%，另有13.9%無意見。

細部資料顯示，認為陳菊一定能發揮監委職權徹查弊案者僅有10.7%；認為應該能者達23%；不太能有24％；完全不能則有28.4％。從地區來看，較認同陳菊能發揮監委職權的地區落在「雲嘉南」、「高屏澎」兩個南部地區，認同比例分別為40.7%、40.8%；最不認同的則是「宜花東」地區，高達69.4%認為陳菊不能勝任監委職務。

從政黨支持傾向分析，國民黨支持者高達89.8％都認為陳菊不能升勝任監委職務，該數據在民眾黨支持者也有77.9％；值得注意的是，民進黨支持者也有26.9％表示，陳菊不能升勝任監委職務。

趨勢民調總經理吳世昌表示，這顯示一般民眾仍認為監察委員甚或是監察院長仍是要由無黨籍人士擔任較合適，而陳菊過去鮮明的民進黨色彩顯然在這部分受質疑。

本次調查是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於6月17日至19日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。