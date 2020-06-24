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侯友宜肯定李眉蓁 市政之餘不排斥南下輔選

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜肯定國民黨高雄市長提名人李眉蓁，也不排斥南下輔選。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜肯定國民黨高雄市長提名人李眉蓁，也不排斥南下輔選。記者施鴻基／攝影

國民黨決定徵召高雄市議員李眉蓁投入市長補選，新北市長侯友宜今天表示，李是好的人選，顛覆過去找資深、人氣旺的想法，只要能讓年輕人創意、活力、接地氣完全展現，爆發出戰鬥力，就有機會贏得高雄市民的信賴，再度為高雄市服務。選舉期間除了市政，他也會盡黨員責任投入輔選。

侯友宜說，李眉蓁在高雄市已經是3連霸的議員，年輕有為、在地、活潑又有創意，絕對是個好人選，可以改變原有傳統國民黨思維，不是只找資深或人氣旺的，重新定位改變，相信只要能讓年輕人創意、活力、接地氣完全展現，爆發出戰鬥力，有機會贏得高雄市民的信賴，再度為高雄市服務。

他說，市政工作之餘如果有時間，他也會盡全力去做好一個黨員所應盡的力量，市政優先，但也不會忘了他的角色扮演。

高雄市

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