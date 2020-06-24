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Fortinet自清商品無資安問題 盼拜會林俊憲釋疑

聯合報 / 記者蔡佩芳賴于榛／台北即時報導

政府資訊採購供應商Fortinet被民進黨立委林俊憲質疑具有中國背景，恐有資安疑慮。Fortinet表示，提供商品絕對符合資安採購的要求，美國聯邦政府持續使用他們的商品。Fortinet認為，其中或有誤會，希望能拜會林俊憲釋疑。

民進黨立委林俊憲上周舉行記者會，質疑Fortinet主要產品是防火牆，雖然總部設在美國，董事會成員卻多為中國人，負責人謝青與中共官方關係良好。Fortinet去年才因為將中國製產品重貼標籤偽裝美國製，銷售給美國軍方多個部門，遭美國司法部門開罰約新台幣1635萬元罰款。林俊憲指出，政府部門6年間，僅共同採購就向Fortinet採購近5億元設備，包括國防部、國安局、調查局等敏感機關，憂成為國家資安漏洞。

台灣Fortinet總經理陳鴻翔表示，該公司在全球40萬客戶，包括美國國防部在內美國聯邦政府，Fortinet提供產品都依照共同供應契約的採購規定，採購方有任何疑慮，隨時都可以向他們調取產品資料。

陳鴻翔也對遭美開罰一事做出解釋，這是數前年的案子，在去年宣判。美國政府要求政府採購相關的資安產品不得在中國製造，但Fortinet員工取巧，把中國生產的低階產品竄改標籤後銷美。此一事件後，他們檢討生產流程管控，更為嚴謹。陳鴻翔表示，美方接受他們的說明與後續處置，認為對資安並無影響，雖然開罰，但並不影響雙方合約關係，仍繼續使用他們的產品。

對於Fortinet創辦人謝青入選中國建國65週年紀念肖像郵票，讓林俊憲質疑謝青與中國官方關係密切。陳鴻翔表示，謝青多年前已取得美國國籍，紀念郵票主要是表揚65位華人楷模，謝青是以「矽谷華人圈最耀眼的明星」入選。

陳鴻翔表示，林俊憲記者會後，原本洽談中的幾起合約，對方態度都變得保留。希望早日澄清誤會，化解外界對Fortinet疑慮，只要行政部門提出要求，他們隨時都能提供資料；他們也與林俊憲辦公室聯絡，希望和林俊憲說明，但對方尚未能排出時間與他們見面。

林俊憲 資安 民進黨

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