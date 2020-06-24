藍綠民代都要求行政中立 高雄市區長的立場受關注

高雄市8月15日將進行市長補選投票，民進黨、國民黨和台灣民眾黨都推出人選，國民黨、民進黨高雄市議員都在議會要求區長、市府公務員要行叔中立，代理市長楊明州今天在議會要求區長等公務人員在任何參選人到地方活動時，要保持行政中立。

國民黨議員邱于軒今天在議會質詢時拿出一張照片，是日前民進黨高雄市長補選參選人陳其邁到林園區的寺廟參香，林園區長陳興發陪同，邱于軒批評陳興發有行政不中立之嫌。楊明州即表示，從今天起，在任何參選人到地方活動時，公務人員要緊守行政中立。

在議會要求區長要保持行政中立的還有民進黨議員李喬如，她的目標指向民政局前局長曹桓榮，質疑曹桓榮在民政局長任內調整過30多區的區長，雖然曹卸任了，但可能仍有與區長連繫，希望選舉期間如果曹桓榮為了輔選與區長連繫，區長們都要保持行政中立。李喬如也點名三民區、鳳山區等區長，要區長表態，區長多說會保持行政中立。