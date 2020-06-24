馬江會面談九二共識？ 馬英九：我們談的很好

台北地院今天上午開庭審理國民黨三中案及舊中央黨部大樓交易案，傳喚時任國民黨黨主席的前總統馬英九等人出庭應訊。

馬英九到達台北地院時，媒體詢問未能出席國民黨前主席餐會，是否因不滿江啟臣提出的「九二共識」論述？馬英九表示，因自己另有重要事情才沒能出席餐會，但也澄清自己昨天和江啟臣會面時「談的很好」，而江啟臣也向他說明，「九二共識」新論述只是草案並未定案；馬英九說，他已經把自己的想法都告訴了江主席；另外，針對黨內改革有何看法？馬英九則是連說兩次「努力、努力。」