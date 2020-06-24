快訊

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

程序違法拿檢擋箭？偵查主體不是警卸責的「偵主丹」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬江會面談九二共識？ 馬英九：我們談的很好

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
針對媒體詢問是否不滿江啟臣提出的「九二共識」論述？馬英九表示，自己和江啟臣會面時「談的很好」，而江啟臣也向他說明，「九二共識」新論述只是草案並未定案。記者杜建重／攝影
針對媒體詢問是否不滿江啟臣提出的「九二共識」論述？馬英九表示，自己和江啟臣會面時「談的很好」，而江啟臣也向他說明，「九二共識」新論述只是草案並未定案。記者杜建重／攝影

台北地院今天上午開庭審理國民黨三中案及舊中央黨部大樓交易案，傳喚時任國民黨黨主席的前總統馬英九等人出庭應訊。

馬英九到達台北地院時，媒體詢問未能出席國民黨前主席餐會，是否因不滿江啟臣提出的「九二共識」論述？馬英九表示，因自己另有重要事情才沒能出席餐會，但也澄清自己昨天和江啟臣會面時「談的很好」，而江啟臣也向他說明，「九二共識」新論述只是草案並未定案；馬英九說，他已經把自己的想法都告訴了江主席；另外，針對黨內改革有何看法？馬英九則是連說兩次「努力、努力。」

關於三中案，台北地檢署起訴書指出，前國民黨主席馬英九、前中投公司董事長張哲琛和前總經理汪海清等人造成國民黨近72億元的損害，涉犯證券交易法的特別背信、刑法背信等罪嫌，因此對馬英九等人提起公訴。

前總統馬英九上午到台北地院出庭，針對媒體詢問黨內改革的看法，馬英九連說兩次「努力、努力。」記者杜建重／攝影
前總統馬英九上午到台北地院出庭，針對媒體詢問黨內改革的看法，馬英九連說兩次「努力、努力。」記者杜建重／攝影
台北地院今天上午開庭審理國民黨三中案及舊中央黨部大樓交易案，傳喚時任國民黨黨主席的前總統馬英九出庭應訊。記者杜建重／攝影
台北地院今天上午開庭審理國民黨三中案及舊中央黨部大樓交易案，傳喚時任國民黨黨主席的前總統馬英九出庭應訊。記者杜建重／攝影

馬英九 國民黨 江啟臣

延伸閱讀

連戰、洪秀柱強調 九二共識應深化

吳伯雄談九二共識 要江啟臣尊重馬英九、連戰意見

九二共識新論述掀波 吳伯雄要江啟臣尊重馬英九、連戰意見

影／兩岸論述惹大老不滿 江啟臣出面回應了

相關新聞

陳菊能勝任監委查弊? 時力民調逾半民眾都說「不能」

時代力量今天公布最新民調。針對監察院長被提名人陳菊是否能是否能發揮監委職權徹查弊案，認為「不能」者高達52.4%，認為「...

侯友宜肯定李眉蓁 市政之餘不排斥南下輔選

國民黨決定徵召高雄市議員李眉蓁投入市長補選，新北市長侯友宜今天表示，李是好的人選，顛覆過去找資深、人氣旺的想法，只要能讓...

Fortinet自清商品無資安問題 盼拜會林俊憲釋疑

政府資訊採購供應商Fortinet被民進黨立委林俊憲質疑具有中國背景，恐有資安疑慮。Fortinet表示，提供商品絕對符合資...

藍綠民代都要求行政中立 高雄市區長的立場受關注

高雄市8月15日將進行市長補選投票，民進黨、國民黨和台灣民眾黨都推出人選，國民黨、民進黨高雄市議員都在議會要求區長、市府...

馬江會面談九二共識？ 馬英九：我們談的很好

台北地院今天上午開庭審理國民黨三中案及舊中央黨部大樓交易案，傳喚時任國民黨黨主席的前總統馬英九等人出庭應訊。

徐巧芯測變性濾鏡 蔣萬安變黑嘉嘉、馬英九成迪力熱巴

「變性濾鏡」App再吹使用風潮，國民黨台北市議員徐巧芯下午也用軟體將國民黨三帥的立委蔣萬安、黨主席江啟臣與前總統馬英九「...

廢除考、監院 柯建銘：下會期修憲 國民黨別食言而肥

立法院民進黨團總召柯建銘今於臉書表示，國民黨在朝野協商時提出「廢除考、監兩院」，希望下會期啟動修憲程序的時候，國民黨不要...

【嗆辣柱姐2】洪秀柱：父親是白色恐怖受難者 馬英九欠我一個道歉

馬英九經常在不同場合對二二八事件與白色恐怖表達歉意，看在國民黨前主席洪秀柱眼裡，卻不以為然，洪秀柱說，馬英九那麼愛道歉，卻從來沒有向她道歉過，馬英九欠她一個道歉，因為她的父親洪子瑜就是白色恐怖受難者。

【重磅快評】從黃健庭到釣魚台 蔡英文的沉默用錯地方

沉默真是一門學問！蔡英文總統以817萬超高票順利連任，但是治國本領並未對應增長，第二任伊始，就接連使出沉默絕招處理監委提...

影／國台辦點名挑動兩岸對立 蘇揆：共機繞台很困擾

中共國台辦發言人朱鳳蓮昨(22)日表示，蘇貞昌挑動兩岸對立，刻意混淆「台獨」與台灣，再次暴露其頑固「謀獨」的本質。行政院...

捧殺？新北民進黨團指侯友宜今後重點是「問鼎大位 」

新北市議會民進黨團總質詢，議會卻聚焦在市長侯友宜和高雄前市長韓國瑜的比較，甚至有綠營議員直指侯友宜連任沒有問題，只是輕不...

青壯主導後首演武行 國民黨團臨時會「打四擋」硬起來

立法院臨時會下周一展開，國民黨團今天定調，臨時會要「打四擋」，包含監委人事同意權、NCC人事同意權案、農田水利會案與司法...

熱門新聞

李眉蓁父親證實：國民黨徵召女兒參選高市長補選

幕後／徵召李眉蓁前 國民黨還在等一個人

國民黨下午公布高市長提名人選 李眉蓁確定出線

年輕、在地兼顧黨內和諧 成李眉蓁出線原因

藍營徵召過程峰迴路轉 藍營議員嘆「白天不懂夜的黑」

陳菊宣布當監院長將退黨 柯文哲：我佛慈悲 天佑台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。