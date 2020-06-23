快訊

藍營徵召過程峰迴路轉 藍營議員嘆「白天不懂夜的黑」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九二共識新論述掀波 吳伯雄要江啟臣尊重馬英九、連戰意見

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
前國民黨主席吳伯雄今開心出席壽宴。記者吳亮賢／攝影
前國民黨主席吳伯雄今開心出席壽宴。記者吳亮賢／攝影

國民黨秘書長李乾龍今在家中為前國民黨主席吳伯雄舉辦81歲壽宴，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫及洪秀柱皆出席，但前總統馬英九及前副總統吳敦義雖有受邀，卻不見人影，吳伯雄今受訪時表示，他們有各自的其他行程，「我們隨時聯絡他們，對黨的關心不會受到任何影響。」

談及江啟臣近日的兩岸論述，吳伯雄說，這是很重要的問題，江啟臣將廣泛徵求各方面意見，「我相信他一定有智慧做最好的選擇，目前還是在徵詢，沒有定案，我想江啟臣有非常好的智慧跟經驗，能夠讓大家的意見凝聚在一起。」

吳伯雄也發表三點聲明：

一、「九二共識」的可貴在於兩岸求同存異、擱置爭議，推動交流合作，這在過去已實踐證明可行，民進黨不承認，國民黨反而更要珍惜，深信「九二共識」可為兩岸共創雙贏局面。

二、馬總統、連主席過去為推動兩岸和平發展做出貢獻，江主席應好好尊重，並參考他們的意見。

三、我個人也參與過兩岸的交流合作，深信雙方政治互信的重要性，國民黨改革要抓住重點，不要隨波逐流。只要堅定守住中華民國憲法精神，「九二共識」不僅不落伍，還可歷久彌新，為兩岸和解，互助雙贏，繼續做出貢獻。

另是否會南下高雄輔選，吳伯雄表示，「以目前的身體，我只能量力而為。」

國民黨秘書長李乾龍(左)今在家中為前國民黨主席吳伯雄(中)舉辦81歲壽宴，國民黨主席江啟臣(右)也受邀出席。記者吳亮賢／攝影
國民黨秘書長李乾龍(左)今在家中為前國民黨主席吳伯雄(中)舉辦81歲壽宴，國民黨主席江啟臣(右)也受邀出席。記者吳亮賢／攝影

吳伯雄 江啟臣 九二共識 馬英九 連戰

延伸閱讀

高雄市長補選找韓家軍？ 江啟臣：讓高雄更好才是重點

影／兩岸論述惹大老不滿 江啟臣出面回應了

江啟臣兩岸論述惹大老不爽 李乾龍：會做一些修正

不爽江啟臣才缺席餐會？ 李乾龍：馬英九眼睛不舒服

相關新聞

廢除考、監院 柯建銘：下會期修憲 國民黨別食言而肥

立法院民進黨團總召柯建銘今於臉書表示，國民黨在朝野協商時提出「廢除考、監兩院」，希望下會期啟動修憲程序的時候，國民黨不要...

九二共識新論述掀波 吳伯雄要江啟臣尊重馬英九、連戰意見

國民黨秘書長李乾龍今在家中為前國民黨主席吳伯雄舉辦81歲壽宴，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫及洪秀柱皆出席，但前總統馬英...

徐巧芯測變性濾鏡 蔣萬安變黑嘉嘉、馬英九成迪力熱巴

「變性濾鏡」App再吹使用風潮，國民黨台北市議員徐巧芯下午也用軟體將國民黨三帥的立委蔣萬安、黨主席江啟臣與前總統馬英九「...

影／兩岸論述惹大老不滿 江啟臣出面回應了

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會中表示，「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引來藍營大老連戰、馬英九等人不滿，...

江啟臣兩岸論述惹大老不爽 李乾龍：會做一些修正

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會中，表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，疑似引來藍營大老連戰、馬英九等人不...

不爽江啟臣才缺席餐會？ 李乾龍：馬英九眼睛不舒服

國民黨秘書長李乾龍今在家中為國民黨前主席吳伯雄舉辦壽宴，現任黨主席江啟臣、前主席朱立倫及洪秀柱皆有出席，但前總統馬英九、...

影／江啟臣兩岸論述惹怒大老 洪秀柱：別把國民黨帶偏

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會中，表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發多位藍營大老不滿，國民黨前主席...

【嗆辣柱姐2】洪秀柱：父親是白色恐怖受難者 馬英九欠我一個道歉

馬英九經常在不同場合對二二八事件與白色恐怖表達歉意，看在國民黨前主席洪秀柱眼裡，卻不以為然，洪秀柱說，馬英九那麼愛道歉，卻從來沒有向她道歉過，馬英九欠她一個道歉，因為她的父親洪子瑜就是白色恐怖受難者。

【重磅快評】從黃健庭到釣魚台 蔡英文的沉默用錯地方

沉默真是一門學問！蔡英文總統以817萬超高票順利連任，但是治國本領並未對應增長，第二任伊始，就接連使出沉默絕招處理監委提...

藍提「一中兩國」 兩岸新語彙再造

「要用新的語彙來重新描述九二共識，就是尊重中華民國憲法，來進行兩岸事務性的談判。」國民黨立院黨團總召林為洲23日提出「一中兩國」的新語彙，呼籲綠營別再呼應習近平的一國兩制說。青年部主任蕭敬嚴表示，民眾

影／國台辦點名挑動兩岸對立 蘇揆：共機繞台很困擾

中共國台辦發言人朱鳳蓮昨(22)日表示，蘇貞昌挑動兩岸對立，刻意混淆「台獨」與台灣，再次暴露其頑固「謀獨」的本質。行政院...

捧殺？新北民進黨團指侯友宜今後重點是「問鼎大位 」

新北市議會民進黨團總質詢，議會卻聚焦在市長侯友宜和高雄前市長韓國瑜的比較，甚至有綠營議員直指侯友宜連任沒有問題，只是輕不...

熱門新聞

李眉蓁父親證實：國民黨徵召女兒參選高市長補選

將官晉任 「大過」將軍陳敏華引媒體追逐 不願受訪

國民黨下午公布高市長提名人選 李眉蓁確定出線

年輕、在地兼顧黨內和諧 成李眉蓁出線原因

私菸案被記大過 陳敏華掛階升少將

被罷因故意考倒前市長？ 康裕成同問題代理市長多答對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。