聽新聞
test
0:00 / 0:00
九二共識新論述掀波 吳伯雄要江啟臣尊重馬英九、連戰意見
國民黨秘書長李乾龍今在家中為前國民黨主席吳伯雄舉辦81歲壽宴，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫及洪秀柱皆出席，但前總統馬英九及前副總統吳敦義雖有受邀，卻不見人影，吳伯雄今受訪時表示，他們有各自的其他行程，「我們隨時聯絡他們，對黨的關心不會受到任何影響。」
談及江啟臣近日的兩岸論述，吳伯雄說，這是很重要的問題，江啟臣將廣泛徵求各方面意見，「我相信他一定有智慧做最好的選擇，目前還是在徵詢，沒有定案，我想江啟臣有非常好的智慧跟經驗，能夠讓大家的意見凝聚在一起。」
吳伯雄也發表三點聲明：
一、「九二共識」的可貴在於兩岸求同存異、擱置爭議，推動交流合作，這在過去已實踐證明可行，民進黨不承認，國民黨反而更要珍惜，深信「九二共識」可為兩岸共創雙贏局面。
二、馬總統、連主席過去為推動兩岸和平發展做出貢獻，江主席應好好尊重，並參考他們的意見。
三、我個人也參與過兩岸的交流合作，深信雙方政治互信的重要性，國民黨改革要抓住重點，不要隨波逐流。只要堅定守住中華民國憲法精神，「九二共識」不僅不落伍，還可歷久彌新，為兩岸和解，互助雙贏，繼續做出貢獻。
另是否會南下高雄輔選，吳伯雄表示，「以目前的身體，我只能量力而為。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言