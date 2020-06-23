九二共識新論述掀波 吳伯雄要江啟臣尊重馬英九、連戰意見

國民黨秘書長李乾龍今在家中為前國民黨主席吳伯雄舉辦81歲壽宴，國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫及洪秀柱皆出席，但前總統馬英九及前副總統吳敦義雖有受邀，卻不見人影，吳伯雄今受訪時表示，他們有各自的其他行程，「我們隨時聯絡他們，對黨的關心不會受到任何影響。」

談及江啟臣近日的兩岸論述，吳伯雄說，這是很重要的問題，江啟臣將廣泛徵求各方面意見，「我相信他一定有智慧做最好的選擇，目前還是在徵詢，沒有定案，我想江啟臣有非常好的智慧跟經驗，能夠讓大家的意見凝聚在一起。」

吳伯雄也發表三點聲明：