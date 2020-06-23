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影／兩岸論述惹大老不滿 江啟臣出面回應了

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
國民黨主席江啟臣今出席吳伯雄壽宴。記者吳亮賢／攝影
國民黨主席江啟臣今出席吳伯雄壽宴。記者吳亮賢／攝影

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會中表示，「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引來藍營大老連戰、馬英九等人不滿，他今出席吳伯雄壽宴時對外回應，這只是改委會提出的版本，作為溝通跟徵詢意見的基礎，真正要定案，也要等到全代會通過。

由於馬英九、吳敦義、連戰等人都缺席今晚餐會，外界認為是九二共識論述引起他們不滿，江啟臣說，這個餐會本來就不是要談任何特定議題，而那些特定的議題，其實平常我們都可以交換意見，「像昨天我去看了馬前總統，包括其他前主席，在平常的時候，我們都可以見面交換意見。」

江啟臣說，大家關心的兩岸論述或九二共識的議題，現在改委會提出的版本，是一個用來溝通、對話還有徵詢意見的基礎，真正要定案，也要等到全代會，但現在連中常會都還沒有討論，會在未來兩個月時間到基層去，聽取黨代表、黨員意見，不是只有兩岸論述，還包括組織、青年發展及財務，「最後的定案以全代會通過的為準。」

對於黨內的放話文化，江則表示，任何的意見都歡迎大家拿出來談，但是不需要用匿名方式，尤其如果是針對特定議題，都應該很光明、正大的來表達意見，這個才對於溝通有幫助。

江啟臣 九二共識 連戰

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