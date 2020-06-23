徐巧芯測變性濾鏡 蔣萬安變黑嘉嘉、馬英九成迪力熱巴

「變性濾鏡」App再吹使用風潮，國民黨台北市議員徐巧芯下午也用軟體將國民黨三帥的立委蔣萬安、黨主席江啟臣與前總統馬英九「由男變女」，三人秒變職業棋手黑嘉嘉、YouTuber滴妹與女星迪麗熱巴，照片上傳臉書後引發網友暴動。

徐巧芯表示，她只是看到有人說民進黨前立委候選人吳怡農變性照的版本很美，就不甘示弱做了蔣萬安的，結果「根本韓星」，一不小心就做了多人版本，但也提醒這是時下流行，盼被使用者請不要介意。

徐巧芯發文上傳蔣萬安變性照，有網友就留言「根本許瑋倫」，也有人認為比較像柯佳嬿，還有網友驚嘆，「蔣委員正成這樣是我的錯覺嗎」、「omg 超仙!」。徐則認為，蔣變性後「就KMT黑嘉嘉啊」，美翻氣質又好。

做完蔣萬安變性照後，因效果奇佳，徐巧芯緊接著再拿江啟臣「開刀」，還盛讚「江主席神似滴妹？」但卻遭網友打槍，稱「別...滴妹粉不能接受」。

徐巧芯又變性前主席朱立倫，照片秒變秀氣美女，讓徐忍不住自嘆「KMT張鈞甯來了」。但卻有網友表示，「根本跟朱主席女兒一摸一樣」。

緊接著徐巧芯再拿另一個前老闆馬英九開刀，馬的變性照再讓徐盛讚是「最美的來了，政壇王菲報到」，照片也終於再獲網友「肯定」，覺得「比較像希林娜依高」、正到翻過去。徐則端詳後認為，馬變性照其實蠻像迪麗熱巴。

不過隨著徐巧芯臉書發文內的留言逐漸歪樓，徐也愈發愈起勁，還上傳具相當網路聲量的民進黨籍台北市議員王世堅變性照，有網友就留言，「這江蕙」。

之後網友也「響應」徐巧芯，製做台北市長柯文哲變姓照上傳，卻自嘲「是不是怎麼做都會像亂彈阿翔」，「只好把他跟陳菊歸在同一類了，強大的個人特質」。徐跟進製作後則尷尬回應，「我是不小心弄成劉寶傑」

還有國民黨員犯大不諱，變性國父孫文照片，自嘲「我半隻腳在考紀會了」。不過雖徐巧芯回應「鬍子太尷尬了」，但卻有網友跟進自製照片，稱讚變性後的國父「是烏克蘭美女來的」。