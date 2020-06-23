廢除考、監院 柯建銘：下會期修憲 國民黨別食言而肥

立法院民進黨團總召柯建銘今於臉書表示，國民黨在朝野協商時提出「廢除考、監兩院」，希望下會期啟動修憲程序的時候，國民黨不要食言而肥、臨陣逃脫，要與民進黨攜手共同廢除考監兩院。

柯建銘表示，立法院長游錫堃今主持朝野協商，國民黨黨團為了阻擋監察委員的人事同意權，而提出「廢除考監兩院」的政治擋箭牌，他期盼國民黨不要打假球，而是真的能在未來修憲的路上，願意提出並且支持該理念，不要臨陣脫逃，淪為笑柄！

他指出，民進黨自民國75年創黨以來，始終主張廢除考監兩院，憲政必須回歸三權分立，卻長期遭到國民黨阻撓，然而，歷史的時刻已經來臨，今日朝野協商，國民黨終於放下無謂的堅持，願意支持本黨長期以來的憲政主張，廢除考試院與監察院，民眾黨與時代力量對於廢除考監兩院也有共識，民進黨30餘年的努力，終於在今日守得雲開見月明！

柯建銘說，民進黨在創黨黨綱就已經明言，必須檢討大而不當的五權分立體制，該黨從第二屆立法院開始，即已提出各種不同的修憲主張，包括廢除國民大會、廢除考試院與監察院及降低選舉年齡至18歲等，當中廢除考試院與監察院的提案，更是早在第八屆時提出，民進黨不但最早提出，也著力最深。

柯建銘說，蔡英文總統在2016年競選時，就曾提出廢除考監兩院的政見，民進黨團亦在蔡總統第一個任期，也就是第九屆國會，即便因為修憲的高門檻及國民黨的阻撓，無法直接修正憲法增修條文，但仍極盡所能地達成長期以來的理想及蔡總統的政治承諾，在民國108年12月10日，世界人權日以及美麗島事件40周年的當天，三讀通過「考試院組織法」以及「監察院國家人權委員會組織法」。

他表示，這兩項修法深具憲政意義，前者縮短考試委員任期及限縮其職權，後者則是將監察院轉型成人權院，以符合國際巴黎原則的要求，並且不負人民所託，盡力完成政治承諾！

柯建銘說，在本屆國會，時代力量以及民眾黨主張十八歲公民權，也曾經正式拜會民進黨團，在會議中，他也對兩黨表示，十八歲公民權已經是朝野共識，但民進黨不會只有處理此議題，而是會提出整體的修憲版本，包括廢除考監兩院，民進黨不但走在潮流之先，更是實際的推動者，過去的努力不容抹煞，長期倡議的主張也不容遺忘。

至於在野黨認為，既然要廢除考監兩院，為何還要提名考試委員與監察委員？他認為，此種論述顯然毫無憲法意識，依據大法官釋字第632號，在目前的憲法規範上，若是總統消極不提名或是立法院消極不行使人事同意權，將會破壞國家的憲政體制，是違憲的行為，因此，蔡英文總統積極擔負憲法職權，提名考試委員與監察委員，民進黨團也承擔憲法責任，要求召開臨時會，處理人事同意權，絕非在野黨所稱的酬庸或是濫權，而是尊重與執行憲法。

柯建銘強調，憲政改革的時刻終於來臨，盤踞在台灣上空數十年的憲政怪獸，終於在今天露出一絲改革的希望，這個世代政治人物最艱鉅的政治工程，也終於開展大步向前，漫漫長夜將盡，燦爛的民主新頁即將展開，「希望下會期啟動修憲程序的時候，國民黨不要食言而肥、臨陣逃脫」，要與民進黨攜手共同廢除考監兩院，讓我們迎接正常的國家憲政體制，擁有璀璨的民主時光！