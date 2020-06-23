江啟臣兩岸論述惹大老不爽 李乾龍：會做一些修正

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會中，表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，疑似引來藍營大老連戰、馬英九等人不滿，對此國民黨秘書長李乾龍為江緩頰，「尊重歷屆主席的想法，我想江主席會聽取各方面的意見，做一些修正。」

對於江啟臣的兩岸新論述，李乾龍表示，這只是改革小組裡的一個意見，主席馬上就會下鄉徵詢各縣市，並召開黨代表大會，共同集思廣益，「江主席已到馬總統辦公室向他解釋，之前也去連主席辦公室好幾次，連主席對九二共識蠻堅持，我們都會尊重歷屆主席的想法。」