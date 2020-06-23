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影／江啟臣兩岸論述惹怒大老 洪秀柱：別把國民黨帶偏
國民黨主席江啟臣日前在改革委員會中，表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發多位藍營大老不滿，國民黨前主席洪秀柱今至秘書長李乾龍家中參加餐會時對江喊話，「對於兩岸政策要非常謹慎小心，多聽聽大家的意見，不要把國民黨的路帶偏了、走偏了，這對國民黨未來不是一件好事。」
洪秀柱指出，原本今天另有行程，但國民黨當家很辛苦，江主席做得非常艱辛，今天特別來給他加油鼓勵打氣，同時提醒他，對於兩岸政策要非常謹慎小心。
記者提問，走偏是否指偏向民進黨路線，洪秀柱說，不要以為符合主流意見、接地氣，結果接的卻是錯誤的道路，「不是人家說什麼我們就說什麼，國民黨有自己的立場跟說法。」
洪秀柱表示，也許目前感覺上好像非主流，但那是因為我們長期以來放棄了自己的話語權，長期以來沒有堅守自己的立場跟中心思想及和平價值，只要尊重憲法，尊重歷史真相、過程，同時也遵守、尊重兩岸之間的承諾，「這樣子我們的路才走得下去，如果無視憲法存在、無視中心思想、無視應有方向跟路線，我們這個黨遲早會被掃入歷史。」
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