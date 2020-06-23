【重磅快評】從黃健庭到釣魚台 蔡英文的沉默用錯地方

沉默真是一門學問！蔡英文總統以817萬超高票順利連任，但是治國本領並未對應增長，第二任伊始，就接連使出沉默絕招處理監委提名及日本擅自改名釣魚台的爭議，結果卻處處顯露蔡政府的權謀及對日軟弱的身段，令人搖頭。

民進黨為了掩護陳菊坐上監察院長寶座，主動找上台東縣前縣長黃健庭出任監察院副院長，姑且不論是否有其他考量，最起碼可收裂解藍營之效；只是，風聲一出，不僅藍營驚駭，綠營更是沸騰，遂由黨部副秘書長林飛帆打頭陣，眾綠委蒙面而上，猶如關門放狗，把黃健庭嚇得自豎白旗，陳伸賢見狀，也趕緊收拾書包走人。

黃健庭受綠營攻擊的那兩天裡，猶對蔡總統持一絲希望，因為是蔡主動邀請，蔡是總統，又是黨主席，說話總該有些份量吧，但是蔡總統卻惜字如金，坐看帆神、綠委霸凌黃健庭，蔡總統兩天的沉默，對黃健庭而言，可能感覺有一世紀那麼長，只好自我了斷，求得解脫。

而最諷刺的是，在黃健庭「婉謝」 蔡總統好意之後，蔡英文在臉書優雅表態了，她再唱一次「超越黨派的價值，作為這次提名的重要原則」的主旋律，原本打算要廢掉的監察院突然又變得很重要，黃健庭可能作夢也沒想到，以他豐富的政治歷練竟然會被耍得團團轉。

蔡總統的沉默也用在日本擅自改名釣魚台的爭議上，釣魚台被日本石垣市片面改名，在野黨、地方、漁民團體都一再表達強烈抗議及譴責，還邀請蔡英文總統一起出海捍衛主權、保護漁權，但蔡總統一句「謝謝」之後，就沒有再連絡了。

怪的是，前天她和高中生座談時再被問到如何宣示釣魚台主權，她竟侃侃而談說這是國家面臨的最重大挑戰，很多歷史因素及國際現實讓台灣受限，「但最重要的是我們要有堅定的集體國民意志，我們知道我們是一個國家....」、「機會是準備給準備好的人，年輕的你們跟執政的我們，都要隨時把自己給準備好。」，相信學生再聰明，恐怕聽不懂她到底要如何宣示釣魚台的主權。

蔡總統對高中生暢談釣魚台主權，但當日本石垣市議會昨天以壓倒性票數通過釣魚台改名為「登野城尖閣」時，蔡總統又再度選擇沉默，既無聲明、也無談話，更也沒有召見日本駐台代表抗議，蔡英文的沉默放大了駐日代表謝長廷的荒唐說詞，不僅轉移焦點，還用不實資料誤導國人，合理化日方的蠻橫；俗謂沉默是金，但蔡總統這次肯定是用錯地方了。