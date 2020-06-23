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影／釣魚台爭議 國民黨批謝長廷：不辦正事卻提歷史

聯合報 / 記者陳煜彬楊凱竣張鳳儀黃靖雯／台北即時報導
國民黨文傳會主委王育敏今日（23日）抨擊謝長廷不辦「正事」，卻提過往歷史，根本就是在迴避責任。記者陳煜彬／攝影
國民黨文傳會主委王育敏今日（23日）抨擊謝長廷不辦「正事」，卻提過往歷史，根本就是在迴避責任。記者陳煜彬／攝影

日本石垣市議會通過議案將釣魚台行政地區名稱更改為「登野城尖閣」，遭國民黨質疑未向日方抗議的駐日代表謝長廷，昨天在臉書反擊稱，1971年美國將釣魚台管轄權移交日本時，當時的中華民國政府做了什麼抗議，國民黨文傳會主委王育敏今日（23日）抨擊謝長廷不辦「正事」，卻提過往歷史，根本就是在迴避責任。

王育敏表示，對於日本石垣市片面通過釣魚台更名這件事情，國民黨表達強烈的反對跟抗議，國民黨要求蔡英文總統應該召開記者會，對外要有立場跟說法。但是到目前為止，蔡總統只發書面說明，包括跟高中生座談時，面對高中生提問如何捍衛釣魚台主權也只有實問虛答，蔡英文自稱辣台妹，但捍衛釣魚台卻是軟弱、退讓、不敢大聲。

王育敏強調，謝長廷不必跟大家討論過去的歷史，既然現在領的是中華民國的薪水，擔任駐日代表，此時此刻是他捍衛中華民國領土的表現機會，但謝長廷「正事不辦，卻提過往歷史」，根本是在迴避自己的責任，未來立院在臨時會會發出邀請，請謝長廷大使回台報告，「希望謝長廷不要忘記自己的責任，因為你領的是中華民國的薪水！」

謝長廷 釣魚台 中華民國

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