藍提「一中兩國」 兩岸新語彙再造

「要用新的語彙來重新描述九二共識，就是尊重中華民國憲法，來進行兩岸事務性的談判。」國民黨立院黨團總召林為洲23日提出「一中兩國」的新語彙，呼籲綠營別再呼應習近平的一國兩制說。青年部主任蕭敬嚴表示，民眾對九二共識支持度創新低，國民黨不應再抱殘守缺。

可直接講一中兩國

「國民黨的立場第一是尊重中華民國憲法。」林為洲說，中華民國憲法是什麼憲法？就是一中憲法，但是這個一中是中華民國，這個原則到現在沒有改變過。且對岸對「九二共識、一中各表」已經有不同的詮釋，所謂的「習五條」、「一個中國台灣方案」，已把一國兩制跟九二共識連結在一起，這對九二共識來講是一種汙名化。

林為洲提出，希望在尊重中華民國憲法的基礎上，提出兩岸論述的新的描述語彙，並不是否定掉九二共識的一切，九二共識的精神還是在，就是尊重中華民國憲法，一中是中華民國，也可以直接講「一中兩國」，一國是中華民國，一國是中華人民共和國。

蕭敬嚴：別抱殘守缺

「九二共識不是不能動，我們也不能一直抱殘守缺。」蕭敬嚴表示，過去國民黨也可以談反共、反中，那現在為何不談？國民黨需要大家團結在一起，前黨主席、大老在政壇中非常有份量，但如果希望國民黨在這時候能更好，就不應該成為改革的阻力。

「馬前主席也進行過馬習會，他對兩岸主張一直有他自己的看法，我們也完全理解。」蕭敬嚴說，但現實的狀況是，九二共識已經被中國大陸給破壞了，這時候全台灣的人都在看國民黨要怎麼改革。到街頭上去問，很多人都不知道九二共識的意涵是什麼，這不是九二共識的錯，只是代表這個東西現在已經不吸引人了。

蕭敬嚴強調，民進黨可以簡單喊出抗中保台，國民黨可以提出什麼樣新的兩岸論述？2020敗選後的民調，民眾對九二共識的支持度已不到3分之1，如果還抱守著一個不被大家喜歡的招牌，國民黨還能重返執政嗎？改革委員會也沒有要拋棄九二共識，但如何在這個基礎上再進一步往前，才是現在支持者想要看到的。

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