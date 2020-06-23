【重磅快評】「助日」代表謝長廷 連彭孟緝都不如

日本沖繩縣石垣市議會通過將釣魚台更名為「登野城尖閣」，我駐日代表謝長廷昨天透過臉書表明立場。一如所料，他當然不會說什麼態度強硬、保衛主權的話，倒是把時間推移到1971年，說當年美國將釣魚台管領權交給日本，「中華民國政府也沒抗議」。對自己的失職，沒有半句反省不說，還「反觀」了國民政府一下。

謝長廷說，「1971年6月美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領，並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權」。「這是歷史的一頁，當時中華民國政府做了什麼抗議？」謝長廷質疑，當時中華民國與美國、日本都有正式邦交，政府可以召見美、日駐台大使傳達抗議，也可召回大使表達抗議，但他沒查到政府當年做過這些動作，也沒查到當時有什麼正式交涉。

但事實真的是如此嗎？歷史資料並不難尋。從現有的新聞資料，就可看出謝長廷說的話並不符合事實。僅僅1971年6月分，6月5日，外交部聲明對釣魚台主權；6月11日，外交部再度聲明對釣魚台主權立場。6月16日，我駐日大使拜會日本外相，表明我國對釣魚台主權立場。6月17日，外交部發表聲明表示不能接受美日對釣魚台主權觀點。6月19日，外交部長周書楷召見日本駐華大使，對其表示「中華民國不同意日本方面宣稱已解決釣魚台爭議」。6月29日，我敦睦艦隊前往釣魚台海域，宣示我國主權。

這與謝長廷所說當年國民政府「沒有召見大使傳達抗議」、只有兩紙宣示主權聲明，差距不可以道里計。不知道是謝長廷查資料查得不確實？或者是謝長廷刻意說謊「助日」？而且更值得一提的，當年向日本外相當面表達中華民國主權立場的我國駐日大使，是因為白色恐怖時期角色而被民進黨罵翻天的彭孟緝。謝長廷不妨看看自己的薪水簿，想想自己為國家主權做了什麼，對得起這份職務嗎？比起彭孟緝，謝長廷好意思說自己稱職？

另外當年的釣魚台爭議，還牽涉到國府正面臨中華民國被逐出聯合國、與日本斷交等外交重大危機。不論對日對美，關係之錯綜複雜遠非今日可比；但謝長廷號稱現在「台日關係史上最佳」，卻不敢對釣魚台更名之事說一句重話，先前說「延續馬英九時代政策」，現在又說「當年也沒抗議沒交涉」，這樣的駐日代表，不如沒有。