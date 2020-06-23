快訊

不會游泳也能玩？從事自由潛水前 先瞭解水上活動安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】「助日」代表謝長廷 連彭孟緝都不如

聯合報 / 主筆室
駐日代表謝長廷。 圖／本報系資料照片
駐日代表謝長廷。 圖／本報系資料照片

日本沖繩縣石垣市議會通過將釣魚台更名為「登野城尖閣」，我駐日代表謝長廷昨天透過臉書表明立場。一如所料，他當然不會說什麼態度強硬、保衛主權的話，倒是把時間推移到1971年，說當年美國將釣魚台管領權交給日本，「中華民國政府也沒抗議」。對自己的失職，沒有半句反省不說，還「反觀」了國民政府一下。

謝長廷說，「1971年6月美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領，並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權」。「這是歷史的一頁，當時中華民國政府做了什麼抗議？」謝長廷質疑，當時中華民國與美國、日本都有正式邦交，政府可以召見美、日駐台大使傳達抗議，也可召回大使表達抗議，但他沒查到政府當年做過這些動作，也沒查到當時有什麼正式交涉。

但事實真的是如此嗎？歷史資料並不難尋。從現有的新聞資料，就可看出謝長廷說的話並不符合事實。僅僅1971年6月分，6月5日，外交部聲明對釣魚台主權；6月11日，外交部再度聲明對釣魚台主權立場。6月16日，我駐日大使拜會日本外相，表明我國對釣魚台主權立場。6月17日，外交部發表聲明表示不能接受美日對釣魚台主權觀點。6月19日，外交部長周書楷召見日本駐華大使，對其表示「中華民國不同意日本方面宣稱已解決釣魚台爭議」。6月29日，我敦睦艦隊前往釣魚台海域，宣示我國主權。

這與謝長廷所說當年國民政府「沒有召見大使傳達抗議」、只有兩紙宣示主權聲明，差距不可以道里計。不知道是謝長廷查資料查得不確實？或者是謝長廷刻意說謊「助日」？而且更值得一提的，當年向日本外相當面表達中華民國主權立場的我國駐日大使，是因為白色恐怖時期角色而被民進黨罵翻天的彭孟緝。謝長廷不妨看看自己的薪水簿，想想自己為國家主權做了什麼，對得起這份職務嗎？比起彭孟緝，謝長廷好意思說自己稱職？

另外當年的釣魚台爭議，還牽涉到國府正面臨中華民國被逐出聯合國、與日本斷交等外交重大危機。不論對日對美，關係之錯綜複雜遠非今日可比；但謝長廷號稱現在「台日關係史上最佳」，卻不敢對釣魚台更名之事說一句重話，先前說「延續馬英九時代政策」，現在又說「當年也沒抗議沒交涉」，這樣的駐日代表，不如沒有。

日本沖繩縣石垣市議會通過將釣魚台更名為「登野城尖閣」，我駐日代表謝長廷昨天透過臉書表明立場。 圖／取自謝長廷臉書
日本沖繩縣石垣市議會通過將釣魚台更名為「登野城尖閣」，我駐日代表謝長廷昨天透過臉書表明立場。 圖／取自謝長廷臉書

釣魚台 日本 謝長廷

延伸閱讀

國民黨要求謝長廷返台報告釣島爭議 外交部：秉公處理

日本更名釣魚台 藍怒：召回謝長廷報告

釣魚台更名爭議 謝長廷：台灣少數人誇言當年多神勇

影／丟了釣魚台？近7成民眾罵太軟 江啟臣：對日工作失敗

相關新聞

捧殺？新北民進黨團指侯友宜今後重點是「問鼎大位 」

新北市議會民進黨團總質詢，議會卻聚焦在市長侯友宜和高雄前市長韓國瑜的比較，甚至有綠營議員直指侯友宜連任沒有問題，只是輕不...

【嗆辣柱姐1】洪秀柱批國民黨有些人不在乎九二共識 只靠它牟利

國民黨對九二共識爭執不休，曾任國民黨主席的連戰發表聲明，九二共識不容否認抹煞。據指出，連戰方面在發表這個聲明前，曾對其他國民黨內有分量的人士探詢過看法，雖然沒有共同聯繫其他人一起發動，只是單方面舉動，但擔任過黨主席的洪秀柱，也認同連戰，同時認為九二共識不僅沒有過時，還更應該要深化九二共識。洪秀柱也批評，某些國民黨人士，只想利用兩岸關係牟私利，根本不在乎什麼是九二共識。

【重磅快評】「助日」代表謝長廷 連彭孟緝都不如

日本沖繩縣石垣市議會通過將釣魚台更名為「登野城尖閣」，我駐日代表謝長廷昨天透過臉書表明立場。一如所料，他當然不會說什麼態...

影／國台辦點名挑動兩岸對立 蘇揆：共機繞台很困擾

中共國台辦發言人朱鳳蓮昨(22)日表示，蘇貞昌挑動兩岸對立，刻意混淆「台獨」與台灣，再次暴露其頑固「謀獨」的本質。行政院...

青壯主導後首演武行 國民黨團臨時會「打四擋」硬起來

立法院臨時會下周一展開，國民黨團今天定調，臨時會要「打四擋」，包含監委人事同意權、NCC人事同意權案、農田水利會案與司法...

國台辦批總統哥本哈根峰會演講 外交部：敵視民主

總統蔡英文19日在視訊舉行的哥本哈根民主高峰會致詞，宣揚台灣民主與抗疫經驗，中國國台辦昨天批此為別有用心的政治操作。外交...

蘇貞昌談廢考監 「民進黨始終主張三權分立」

立法院臨時會將審查監察委員及考試委員名單，各界掀起廢考監的討論聲浪，行政院長蘇貞昌今參訪故宮前，受訪時表示，民進黨始終主...

吉里巴斯親中總統連任 外交部：持續關注發展

吉里巴斯22日舉行總統選舉，太平洋島國新聞協會（PINA）報導，現任總統馬茂（Taneti Maamau）連任成功，中國...

公督盟：非公費員額應造冊 避免便當助理遊走兩岸

3名前國會助理日前被控涉共諜案，引發外界關注。公督盟今天舉行記者會提出訴求，指立法院應公告各立委辦公室聘僱的公費助理資訊...

影／自稱進階了！高嘉瑜獻唱「一剪梅」

民進黨立委高嘉瑜喜歡唱歌，自認歌聲好聽並曾多次公開獻唱，之前才在學校的畢業典禮上獻唱《隱形的翅膀》，讓大家為之震憾，現在...

李婉鈺申請再入民進黨 需黨中央核准

新北前市議員李婉鈺申請重返民進黨，新北市黨部上月接獲申請後召開審查會，將報請黨中央決定核准。記者致電李婉鈺，但她未接。

廢考監應納入修憲 黃營提解編方案

「朝野對廢考監都有共識，民進黨應將此排入修憲委員會！」時代力量23日召開記者會，立委邱顯智呼籲民進黨要將廢除考監排入修憲委員會，而考監在人事提名確立後，也要提出具體解編方案，讓外界相信蔡英文的競選承諾。立委陳椒華也提到，新任監委強力監督農地違章工廠與亞泥的無限期展延。

熱門新聞

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

影／總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

李眉蓁父親證實：國民黨徵召女兒參選高市長補選

南韓首度承認 已進入第二波新冠肺炎疫情

國民黨下午公布高市長提名人選 李眉蓁確定出線

將官晉任 「大過」將軍陳敏華引媒體追逐 不願受訪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。