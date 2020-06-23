影／國台辦點名挑動兩岸對立 蘇揆：共機繞台很困擾

中共國台辦發言人朱鳳蓮昨(22)日表示，蘇貞昌挑動兩岸對立，刻意混淆「台獨」與台灣，再次暴露其頑固「謀獨」的本質。行政院長蘇貞昌今(23)日上午參訪故宮回應，「國台辦太抬舉我了」，中國在疫情這麼險峻的時候，仍然是機艦繞台，讓台灣實在是很受困擾。

蘇貞昌說，作為行政院長，在蔡總統領導下，如何保衛國家，讓人民安居樂業，是職責所在，他絕不會去挑動中國兩岸和平。蘇貞昌呼籲中國武漢肺炎影響全世界，在這個時候，北京爆發第二波疫情，中國作為一個大國，應該把國力放在照顧人民，減低疫情衝擊，維護區域和平，會比較好。

針對國台辦點名挑動兩岸對立，蘇貞昌表示，台灣很小，只希望做世界的一員 ，區域的和平貢獻者；中國很大，一直不放棄武力對付台灣，且在疫情這麼險峻時，仍然軍艦繞台，台灣實在很受困擾。