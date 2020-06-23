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捧殺？新北民進黨團指侯友宜今後重點是「問鼎大位 」

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市議會民進黨團指侯友宜（見圖）連任應該沒有問題，問題只在於是否問鼎總統大位。記者施鴻基／攝影
新北市議會民進黨團指侯友宜（見圖）連任應該沒有問題，問題只在於是否問鼎總統大位。記者施鴻基／攝影

新北市議會民進黨團總質詢，議會卻聚焦在市長侯友宜和高雄前市長韓國瑜的比較，甚至有綠營議員直指侯友宜連任沒有問題，只是輕不輕鬆、要不要問鼎總統大位的問題。侯友宜則未踏進陷阱，不和韓比較，也不談總統大選。

民進黨團總召林銘仁說，上月遠見對縣市長施政滿意度調查，侯友宜以新任首長之姿進入五星俱樂部，遠遠超過朱立倫，未來可能代表國民黨參選總統，但同黨同志似乎對侯的第1名不以為然，高雄前市長韓國瑜就自稱高雄在路平等10項政策全國第一。

他要求列席的市府官員舉手表態，說明是否認同韓國瑜的說法，但無人舉手。

「你沒罷免問題，是連任輕不輕鬆的問題。」市議員何淑峯說，侯友宜只有何時高升、問鼎總統大位的問題，侯是國民黨內非常明顯的政治明星，大家對他有很高的期許。

侯友宜則笑著說，市政工作上只和自己比，只有好還要更好，沒有誰第一的問題，唯一的第一是市民第一，別人對他的評價都虛心接受。

他說，韓國瑜和團隊在高雄也很認真努力，是否能獲市民肯定，從罷免投票結果大家都已了解，市政上做好不要驕傲，做不好再加強。市民決定都尊重，但各都會型態結構都不一樣，只能自己跟自己比。

「明天我還能不能呼吸都不知道」，侯友宜說，市政規畫上，要等到展現能量再盤整，難以預測。

市議員鍾宏仁另表示，侯友宜防疫聲望最高是順中央配合的時候，「後來不知誰教的都是小動作」，聲望就開始下跌。侯友宜則強調「不是小動作」，地方只是補中央的不足。

侯友宜 韓國瑜

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