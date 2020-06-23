青壯主導後首演武行 國民黨團臨時會「打四擋」硬起來

國民黨對九二共識爭執不休，曾任國民黨主席的連戰發表聲明，九二共識不容否認抹煞。據指出，連戰方面在發表這個聲明前，曾對其他國民黨內有分量的人士探詢過看法，雖然沒有共同聯繫其他人一起發動，只是單方面舉動，但擔任過黨主席的洪秀柱，也認同連戰，同時認為九二共識不僅沒有過時，還更應該要深化九二共識。洪秀柱也批評，某些國民黨人士，只想利用兩岸關係牟私利，根本不在乎什麼是九二共識。

2020-06-23 12:26