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青壯主導後首演武行 國民黨團臨時會「打四擋」硬起來
立法院臨時會下周一展開，國民黨團今天定調，臨時會要「打四擋」，包含監委人事同意權、NCC人事同意權案、農田水利會案與司法參審制立法。黨團總召林為洲表示，擋四案將有操作縱深，也不排除上演全武行展現決心。
其中監委人事同意權案，除將在議場力擋，也將由黨籍立委李貴敏與吳怡玎領銜提出廢除考監兩院修憲案，要同時倡議，逼長期力主廢考監的民進黨表態，也凸顯此次人士案的缺乏正當性。林為洲說，此案是這次臨時會重中之重議案。
此外，司法參審制立法將結合力推陪審制的司改團體，在立法院內外互相聲援力擋，要讓民間聲音進入立法院，讓執政黨正視。
而農田水利會修法，除將在臨時會力擋，若遭闖關成功，農田水利會也已經擬定釋憲文，國民黨團將協助連署，「二刀流」改發動釋憲，拉長戰線。
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