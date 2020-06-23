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蘇貞昌談廢考監 「民進黨始終主張三權分立」

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者吳亮賢／攝影
行政院長蘇貞昌。記者吳亮賢／攝影

立法院臨時會將審查監察委員及考試委員名單，各界掀起廢考監的討論聲浪，行政院長蘇貞昌今參訪故宮前，受訪時表示，民進黨始終主張三權分立，但現在憲法規定是五權，憲政機關還在。主張不是一步能到位，希望大家諒解跟指教。

蘇貞昌表示，民進黨一直主張三權分立，認為考、監是歷史留下來的機關，但因為它是憲政機關，如果要廢，必須要有國人的共識，還要修憲，在沒有修憲完成前，考、監機關在，那就只有讓這個機關能夠不要有歷史的包袱，又能符合時代的新意，做出貢獻。

他指出，這一次立法院訂定監察院特別設立獨立的人權委員會，其實也是把老的監察院轉成新的，有時代意義的運作機關，所以這也是在沒有修憲廢監察院、考試院前的再運作。

蘇貞昌表示，民進黨一如創黨，「我就是創黨黨員，我們始終到今天還是主張三權。」但現在的憲法就規定是五權，憲政機關又都還在，主張有時候不是一步能到位，「請大家諒解跟指教。」

修憲 民進黨 監察院

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