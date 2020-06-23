吉里巴斯親中總統連任 外交部：持續關注發展
吉里巴斯22日舉行總統選舉，太平洋島國新聞協會（PINA）報導，現任總統馬茂（Taneti Maamau）連任成功，中國將鞏固在太平洋的戰略位置。外交部今天表示，外交部將持續關注吉里巴斯政局發展及可能對區域局勢造成的影響。
馬茂去年因要求金援買飛機不成，9月閃電決定與台灣斷交，轉向與中國大陸建交，執政黨在4月國會選舉中失去多數席次，在野黨傳出可能和我國恢復邦交的消息。PINA報導，馬茂獲得2萬6053票數，勝過對手裴班努（Banuera Berina）的1萬7866票。
外交部發言人歐江安今天表示，外交部將持續關注吉里巴斯政局發展及可能對區域局勢造成的影響，並持續與理念相近國家合作，為太平洋區域的安全穩定、自由開放及民主治理共同努力。
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