李婉鈺申請再入民進黨 需黨中央核准

新北前市議員李婉鈺申請重返民進黨，新北市黨部上月接獲申請後召開審查會，將報請黨中央決定核准。記者致電李婉鈺，但她未接。

先前李婉鈺曾在台北市參選立委，如今卻向新北市黨部申請，依照民進黨黨籍和戶籍須一致的規定，推測她已經重新遷回新北，重新布局新北政界。

市黨部主委何博文說，黨部接獲申請後按照程序處理，依黨章審查後，報請黨中央決定，沒有什麼其他的問題。

市黨部執行長林忠勳表示，依黨章規定，曾經退黨黨員再行申請入黨時，應報請中央黨部核准。市黨部在第5屆第23次入黨審查會議討論後，已報到黨中央，但加註意見「李婉鈺 2016年板橋東區立委選舉，2020士林北投區立委選舉與本黨提名候選人有競爭」，供中央黨部參考。

李婉鈺2014年爭取新北市議員連任，初選落卻敗，她違紀參選被民進黨開除黨籍迄今，最後依然落選；2016年因同選區議員廖裕德涉賄當選無效定讞，重返議會變相連任；2018年因選前爭議太多，又無政黨支援，成為是唯一落選的現任議員。

去年她轉戰台北市，由一邊一國行動黨徵召參選立委，對上民進黨立委吳思瑤，依然落選。