陳菊將掌監察院 國民黨：自己的案子自己查是民主恥辱

總統府昨公布第六屆監察委員提名人選，將由總統府前秘書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主委。國民黨上午舉行記者會質疑名單一片綠油油，盡是政治酬庸，監院的公正性將蕩然無存；陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府秘書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，如今「自己的案子自己查」，根本民主恥辱，國民黨全力反對。

文傳會主委王育敏表示，依憲法增修條文第7條第5項規定，監察委員需超出黨派以外獨立行使職權。然而，這次監察委員提名「政界人士」占多數，被提名人近九成具綠營背景，整份名單綠油油，若照此名單通過後，監察院將絲毫不具公正性。

王育敏指出，本次監察委員提名明顯酬庸。林國明在2020總統選舉中擔任蔡英文全國律師後援會總會長，林郁容是現任黨產會主委林峯正兄長、時代力量創黨元老，還有黨產會副主委施錦芳、319槍擊案隨行醫師蕭自佑等人，亦有扁政府時期的官員，應該超然於黨派的監察委員名單，變成「報恩名單」，把國家名器「私人化」發揮的淋漓盡致。

王育敏強調，陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府秘書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，單在擔任高雄市長期間就遭監院彈劾3案，糾正30件，被調查的總數達58件，提名陳菊擔任如同御史之首的監察院長，如同讓有犯罪前科的人擔任警察局長，豈不是把監察院當成了民進黨自家大宅院？

王育敏也批評陳菊擔任第一屆國家人權委員會主任委員很荒謬，外界皆知陳菊熱衷採取「撒網式」提告，經常性大動作控告民眾，與「人權」二字的內涵相差甚遠，如今讓陳菊擔任國家人權委員會主委，難道是蔡政府希望人民就此噤若寒蟬？

針對陳菊聲稱若確定擔任監察院長將退出民進黨，王育敏指出，民進黨最愛說一套做一套；中選會主委李進勇在被提名時也宣布退出民進黨，退黨之後的作為反而更不中立，凸顯民進黨人士的退黨，只是表面功夫，沒有任何意義。