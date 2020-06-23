快訊

「私菸案」被記大過 蔡英文警衛室主任仍晉升少將

脫歐與抗中「雙殺」下 CPTPP成英國經濟突圍希望？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳菊將掌監察院 國民黨：自己的案子自己查是民主恥辱

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨上午舉行「監委名單綠油油、柏台大人成酬庸」記者會。圖／國民黨提供
國民黨上午舉行「監委名單綠油油、柏台大人成酬庸」記者會。圖／國民黨提供

總統府昨公布第六屆監察委員提名人選，將由總統府前秘書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主委。國民黨上午舉行記者會質疑名單一片綠油油，盡是政治酬庸，監院的公正性將蕩然無存；陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府秘書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，如今「自己的案子自己查」，根本民主恥辱，國民黨全力反對。

文傳會主委王育敏表示，依憲法增修條文第7條第5項規定，監察委員需超出黨派以外獨立行使職權。然而，這次監察委員提名「政界人士」占多數，被提名人近九成具綠營背景，整份名單綠油油，若照此名單通過後，監察院將絲毫不具公正性。

王育敏指出，本次監察委員提名明顯酬庸。林國明在2020總統選舉中擔任蔡英文全國律師後援會總會長，林郁容是現任黨產會主委林峯正兄長、時代力量創黨元老，還有黨產會副主委施錦芳、319槍擊案隨行醫師蕭自佑等人，亦有扁政府時期的官員，應該超然於黨派的監察委員名單，變成「報恩名單」，把國家名器「私人化」發揮的淋漓盡致。

王育敏強調，陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府秘書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，單在擔任高雄市長期間就遭監院彈劾3案，糾正30件，被調查的總數達58件，提名陳菊擔任如同御史之首的監察院長，如同讓有犯罪前科的人擔任警察局長，豈不是把監察院當成了民進黨自家大宅院？

王育敏也批評陳菊擔任第一屆國家人權委員會主任委員很荒謬，外界皆知陳菊熱衷採取「撒網式」提告，經常性大動作控告民眾，與「人權」二字的內涵相差甚遠，如今讓陳菊擔任國家人權委員會主委，難道是蔡政府希望人民就此噤若寒蟬？

針對陳菊聲稱若確定擔任監察院長將退出民進黨，王育敏指出，民進黨最愛說一套做一套；中選會主委李進勇在被提名時也宣布退出民進黨，退黨之後的作為反而更不中立，凸顯民進黨人士的退黨，只是表面功夫，沒有任何意義。

陳菊 監察院 王育敏

延伸閱讀

陳其邁曾罵監委渾蛋 藍委：提好提滿邏輯錯亂

退政黨假中立看多了 陳菊真能勿忘初衷？

綠讚陳菊不二人選…在野黨聯手推廢考監兩院

陳菊掌監院將退出政黨 副院長從缺

相關新聞

被罷因故意考倒前市長？ 康裕成同問題代理市長多答對

高雄市三民區部分選民最近發起罷免民進黨籍高雄市議員康裕成連署，其中一項罷免理由是康裕成在議會出題故意考倒前市長韓國瑜。康...

藍今晚邀歷任主席九二共識爭議滅火 李乾龍：我請吃飯

具國民黨兩岸論述定海神針地位的九二共識，存廢引發爭議。國民黨秘書長李乾龍上午受訪表示，各界對九二共識的猜測都是捕風捉影，...

廢考監應納入修憲 黃營提解編方案

「朝野對廢考監都有共識，民進黨應將此排入修憲委員會！」時代力量23日召開記者會，立委邱顯智呼籲民進黨要將廢除考監排入修憲委員會，而考監在人事提名確立後，也要提出具體解編方案，讓外界相信蔡英文的競選承諾。立委陳椒華也提到，新任監委強力監督農地違章工廠與亞泥的無限期展延。

施明德：陳菊適任國家人權會主委 盼勿忘初衷

前民進黨主席施明德今天透過臉書發文指出，前總統府秘書長陳菊將出任「國家人權委員會主委」，他認為，陳菊是當今最適合擔任這個...

陳菊將掌監察院 國民黨：自己的案子自己查是民主恥辱

總統府昨公布第六屆監察委員提名人選，將由總統府前秘書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主委。國民黨上午舉行記者會質...

公督盟呼籲朝野盡速通過「國會助理法」 杜絕便當助理

公督盟上午舉行記者會，呼籲朝野盡速通過「國會助理法」，執行長張宏林等人要求立法院應公告各聘僱單位之公費助理姓名、職稱；非...

時代力量黨團主張廢除考、監兩院 呼籲盡速納入修憲

時代力量立法院黨團上午舉行「廢除考監兩院 盡速納入修憲」記者會，立法委員邱顯智、陳椒華、王婉諭出席。

陳其邁打掉高雄港圍牆 李永得：跨出港灣城市

文化部長李永得先前擔任高雄市副市長，看見陳其邁當時擔任高市代理市長的遠見，李永得不諱言，陳其邁打掉圍住高雄港的外牆，讓高...

陳其邁曾罵監委渾蛋 藍委：提好提滿邏輯錯亂

總統府昨天提名陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員在內27位監委人選，將送立法院行使人事同意權。國民黨立法院黨...

九二共識如被推翻 藍委：與民進黨差異幾稀矣

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發前總統馬英九、前主席吳敦義的不...

10月才搶萬聖節三倍券商機？ 羅智強：北市府假鬼假怪

三倍券的使用期限到年底，台北市議員羅智強上午在臉書發文指出，各縣市可是紛紛搶攻，7月、8月、9月，預計到了10月，消費者...

赴黨產會重新協商 國民黨：除辦公室都可捐

國民黨主席江啟臣上周宣示「黨產歸零」並全數捐作公益用途，盼與黨產會重新協商。國民黨考紀會主委葉慶元昨天赴黨產會協商，並拜...

熱門新聞

國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力進訓東沙監控情勢

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

影／總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

南韓首度承認 已進入第二波新冠肺炎疫情

國軍新一波晉升將領名單出爐 軍法中將沈世偉出列

勸進「換肝之父」陳肇隆選市長？ 藍營：有見面請益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。