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被罷因故意考倒前市長？ 康裕成同問題代理市長多答對

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨籍高雄市議員康裕成尊重選民發起罷免的權利，但無法接受罷免理由。記者楊濡嘉／攝影
民進黨籍高雄市議員康裕成尊重選民發起罷免的權利，但無法接受罷免理由。記者楊濡嘉／攝影

高雄市三民區部分選民最近發起罷免民進黨籍高雄市議員康裕成連署，其中一項罷免理由是康裕成在議會出題故意考倒前市長韓國瑜。康裕成今天在市政總質詢時把問過韓國瑜的問題問代理市長楊明州，楊明州多很快答出。

康裕成表示，現在有人發起罷免她，她都尊重，但對於發起罷免者說她在議會故意出題考倒韓國瑜、在議員任內未為三民區爭取建設，她無法接受。她隨即以曾在議會問過韓國瑜、有關橋頭科學園區的問題，以一問一答的方式質詢楊明州。

康裕成問楊，有沒有去過橋頭科學園區？橋科與橋頭新市鎮的關係？橋科的面積？最大的地主？對高雄有何重要性？如何連成科技走廊？目前開發進度？市府負責那些重要工作？未來產值為何？未來能提供多少就業機會？

楊明州除了橋科的面積沒有把握之外，都對答如流。他表示去過橋科，在橋頭新市鎮鄰近，最大地主是台糖，北與南科、路科、南到和發產業園區可連成高雄的科技帶；中央積極推動，高雄市政府目前在開闢聯外道路，地政局做區段徵收，園區可望在114年完成，將來可製造1800億產值、1萬1000個就業機會。

康裕成說，相同的問題，都沒有洩題，是要知道市長對市政的了解度，前市長答不出來，代理市長卻知道！市長答不出來，議員因此要被罷免，這就像學生考 試考不好，卻怪老師出題出不好一樣。

關於三民區的建設，楊明州說近年的建設很多，如滯洪池、濕地、公園等，不勝枚舉。

韓國瑜 楊明州 罷免

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