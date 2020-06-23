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陳其邁曾罵監委渾蛋 藍委：提好提滿邏輯錯亂

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨團提供
國民黨團提供

總統府昨天提名陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員在內27位監委人選，將送立法院行使人事同意權。國民黨立法院黨團今舉行記者會，質疑民進黨政府一方面要廢除考、監兩院，一方面又要「提好提滿」，邏輯未免太錯亂；黨團將堅決反對此次人事案。

國民黨團書記長蔣萬安表示，監委名單，各界都感到無法接受；陳菊仍涉入監察院調查中的慶富獵雷艦案、高雄氣爆案善款帳目不清等案件，若真讓陳菊擔任院長，不就等同法官審理自己的案子？未來陳菊主持院會是否會利益迴避，都是民眾最大質疑。

國民黨團總召林為洲表示，「暖男」陳其邁昔日曾強烈主張廢除考監兩院，更批評監委職位是「姦痿」、「混蛋」，這種話他講不出來。民進黨立委每人幾乎都有參與廢考監提案，執政後一方面繼續提修憲案，蔡總統也說朝野若有共識，五權可以變三權。

林為洲說，若立法院通過該修憲案，並在2022地方大選綁公投，最後通過，則新一屆監委任期只能做一年半，為何一定要提滿人選自打嘴巴，「總統都宣示廢考監了，一定要提好提滿嗎？」

林為洲說，立法院臨時會將進行監委人事行使同意權，國民黨團堅決反對，不會參與，希望社會看清楚民進黨的雙標、再次自打臉，「在野喊姦痿，執政後也捨不得不提滿」。

立法院 陳菊 國民黨

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