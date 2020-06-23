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九二共識如被推翻 藍委：與民進黨差異幾稀矣

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨內改革擬提出兩岸新論述，引發黨內不同意見。報系資料照片。
國民黨內改革擬提出兩岸新論述，引發黨內不同意見。報系資料照片。

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發前總統馬英九、前主席吳敦義的不滿，前副總統連戰昨也發聲明，強調九二共識價值不能抹殺。國民黨立委賴士葆也透過臉書表示，國民黨的兩岸政策的基本架構如全盤被推翻，則和民進黨的差異幾稀矣。

傳黨內大老表達不滿，江啟臣昨天親自向馬英九說明，強調非定案，並表示會將馬的想法帶回去討論。

賴士葆表示，兩次大選的失敗國民黨是要檢討改革，民進黨過去敗選的時候檢討改進，卻從未拿掉台獨和廢核的神主牌，甚至2018公投慘輸的狀況下還是繼續堅持。國民黨因為連續的敗選，信心動搖，急欲拿掉親中的標籤，於是被民進黨汙名化的九二共識成為代罪羔羊。

賴士葆認為，這次的改革方案將九二共識的「未來性」否定或是抹滅，都非睿智之舉。蔡英文連任之後提出的「和平、對等、民主、對話」，完全是建構在空泛虛無之上的肖話，因為否定「一中各表的九二共識」的基礎，兩岸沒有交集，就沒有對話可言，彼此仇視對立就沒有和平可言。

賴士葆表示，蔡政府把美國視為救命的浮木一般緊緊抱住，近日美國前國安顧問波頓的書卻是無情地揭露川普表面上讚揚台灣的民主，推出友台政策，心中卻是對台充滿惡感，把台灣渺小化成筆尖，波頓說川普連任台灣在背棄清單中是名列前茅，波頓是台灣堅定的盟友，提醒大家親美仇中的蔡政府極有可能未來會被當棄子。國民黨的兩岸政策的基本架構如全盤被推翻，則和民進黨的差異幾稀矣。

國民黨 九二共識 民進黨

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