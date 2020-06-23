10月才搶萬聖節三倍券商機？ 羅智強：北市府假鬼假怪

三倍券的使用期限到年底，台北市議員羅智強上午在臉書發文指出，各縣市可是紛紛搶攻，7月、8月、9月，預計到了10月，消費者手上持有三倍券的額度也該用完了，北市府卻等到10月才要推出萬聖節主題活動，例如「呷鬼呷怪特攻隊」來帶動夜市買氣？這樣的規劃，根本是假鬼假怪吧。

羅智強說，他很早以前就質詢過北市府有關三倍券的問題，希望除了敬老卡、愛心卡加碼外，北市也能和攤商、旅館合作，思考如何在全台搶食三倍券大餅的浪潮下，殺出一條血路，雖然三倍券真的很爛。柯市府給出回應，林林總總也提出了抽獎、安心旅遊方案等回饋，算是從善如流

羅智強說，這陣子走訪夜市、小吃店，雖然攤商對三倍券的使用還有諸多疑慮，例如兌現、找零等，但疫情已經悶很久了，大家都希望這波三倍券能幫助景氣回流，在此給柯市長一個建議，不一定要等到萬聖節才能辦活動，振興經濟不要避諱，中元節前後也能組個「吃貨好兄弟」來宣傳夜市美食，搶先一個月取得致勝先機，豈不美哉？