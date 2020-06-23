快訊

《幽遊白書》30年：冨樫義博與群魔亂舞的平成靈異物語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10月才搶萬聖節三倍券商機？ 羅智強：北市府假鬼假怪

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
台北市議員羅智強。圖/取自羅智強臉書。
台北市議員羅智強。圖/取自羅智強臉書。

三倍券的使用期限到年底，台北市議員羅智強上午在臉書發文指出，各縣市可是紛紛搶攻，7月、8月、9月，預計到了10月，消費者手上持有三倍券的額度也該用完了，北市府卻等到10月才要推出萬聖節主題活動，例如「呷鬼呷怪特攻隊」來帶動夜市買氣？這樣的規劃，根本是假鬼假怪吧。

羅智強說，他很早以前就質詢過北市府有關三倍券的問題，希望除了敬老卡、愛心卡加碼外，北市也能和攤商、旅館合作，思考如何在全台搶食三倍券大餅的浪潮下，殺出一條血路，雖然三倍券真的很爛。柯市府給出回應，林林總總也提出了抽獎、安心旅遊方案等回饋，算是從善如流

羅智強說，這陣子走訪夜市、小吃店，雖然攤商對三倍券的使用還有諸多疑慮，例如兌現、找零等，但疫情已經悶很久了，大家都希望這波三倍券能幫助景氣回流，在此給柯市長一個建議，不一定要等到萬聖節才能辦活動，振興經濟不要避諱，中元節前後也能組個「吃貨好兄弟」來宣傳夜市美食，搶先一個月取得致勝先機，豈不美哉？

北市 羅智強 夜市

延伸閱讀

黃健庭任監院副院長 羅智強：能打綠營大老虎？

錢櫃大火仍未和解又爆未通報無薪假 羅智強要柯硬一點

陳其邁自稱沒看碗外 羅智強：再選輸可升官行政院長

羅智強的百萬人氣 在國民黨低氣壓中，該用在哪裡？

相關新聞

10月才搶萬聖節三倍券商機？ 羅智強：北市府假鬼假怪

三倍券的使用期限到年底，台北市議員羅智強上午在臉書發文指出，各縣市可是紛紛搶攻，7月、8月、9月，預計到了10月，消費者...

連戰發話「九二共識價值不能抹殺」 江啟臣急訪馬英九…

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發前總統馬英九、前主席吳敦義的...

赴黨產會重新協商 國民黨：除辦公室都可捐

國民黨主席江啟臣上周宣示「黨產歸零」並全數捐作公益用途，盼與黨產會重新協商。國民黨考紀會主委葉慶元昨天赴黨產會協商，並拜...

列名川普背棄名單？我外交部：台美關係緊密友好

美國前國安顧問波頓新書內容指出，美國總統川普在去年十月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測台灣在這張遭背棄清單中名列前茅；並提到...

新聞眼／報告江主席！別想討好所有人

國民黨改革委員會上周提出兩岸新論述，菜剛端上桌，就傳出兩位前主席馬英九、吳敦義不滿，因此取消出席原定周二晚上與黨主席江啟...

賴清德、朱立倫蘭嶼同框 握手沒交談

副總統賴清德與新北市前市長朱立倫，昨難得在蘭嶼同台。兩人被視為2024年總統選舉民進黨與國民黨可能的參選人，同框格外受注...

洪秀柱：若不敢談一個中國或統一 九二共識就是解方

國民黨改革委員會兩岸新論述淡化九二共識為過去式，引發黨內大老不滿。國民黨前主席洪秀柱今提醒，一個政黨若一味考量選票，不顧...

被傳發言不慎遭降職 簡勤佑回應了

網媒ETtoday報導，國民黨「數位諸葛亮」數位行銷科技長簡勤佑因在臉書發表不妥言論，上任僅72天就被降職，但國民黨澄清...

波頓新書爆軍售內幕及背棄清單 外交部回應了

美國前國安顧問波頓新書內容指出，美國總統川普在去年十月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測台灣在這張遭背棄清單中名列前茅；並提到...

江啟臣找馬英九澄清九二共識誤解 兩人還談到陳菊

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發前總統馬英九不滿。江啟臣今天...

民進黨團提案29日開臨時會 處理3法案、3人事案

民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱等60人今提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，處理3人事案、3法案。民進黨團總...

九二共識新論述惹毛馬英九 江啟臣今親訪求諒解

國民黨改革委員會提出的兩岸論述，對九二共識的說明引發前主席馬英九、吳敦義不滿，因而取消出席明晚與現任主席江啟臣的餐敘。據了解，江啟臣今天下午將親自前往拜會馬英九說明，希望能取得諒解。

熱門新聞

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力進訓東沙監控情勢

影／總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

南韓首度承認 已進入第二波新冠肺炎疫情

國軍新一波晉升將領名單出爐 軍法中將沈世偉出列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。