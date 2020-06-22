洪秀柱：若不敢談一個中國或統一 九二共識就是解方

國民黨改革委員會兩岸新論述淡化九二共識為過去式，引發黨內大老不滿。國民黨前主席洪秀柱今提醒，一個政黨若一味考量選票，不顧理念與中心思想，終將會被掃入歷史，國民黨應詳加解釋九二共識的核心意義。若國民黨不敢談一個中國，也不敢談統一，那九二共識就是解方。

洪秀柱說，自民進黨執政以來，兩岸關係幾如雪崩式倒退；原因無他，就是因為蔡英文總統的施政背離了「中華民國憲法」，背離了兩岸發展的歷史事實，背離了民國81年（1992年）我國對兩岸發展的承諾，更惡意曲解九二共識的內容，使之與對岸提出的一國兩制做連結。

洪秀柱說，雖然國民黨已經完全在野了，但身為創建中華民國的政黨，國民黨對於捍衛中華民國的憲法有著無可迴避的責任，一個政黨若一味考量選票，不顧政黨理念與中心思想，終將會被掃入歷史，因此九二共識的核心意義，國民黨更應對外界詳加說明。

洪秀柱指出，我方國統會在民國81年（1992）8月1日會議中，通過了關於「一個中國」的涵義解釋文，明確說明海峽兩岸均堅持「一個中國」之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同！。在兩岸函電互相來往的文件中，除兩岸均主張一個中國原則，同時兩岸均共同謀求未來的統一。

洪秀柱強調，九二共識不但是歷史事實，更是中華民國的憲法精神，然而這個專有名詞並不是不能檢討，也不是不能更改，宣傳方式與口號都可以調整、與時俱進，但當民進黨以錯誤資訊誤導人民，使人民誤以為九二共識意即一國兩制時，國民黨應該告訴人民真正的意涵，讓支持者及黨參政同志們能夠更理解國民黨的兩岸主張。

洪秀柱說，過去她在黨主席的任內，曾經推出「和平政綱」，當時便強調本黨路線應「在中華民國憲法的基礎上，深化九二共識，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態可能性。」當前我國的憲法已經將國家的未來指出一條明路，若本黨放棄了這條路，該往何處走？國民黨過去執政的八年，九二共識已創造了兩岸互信的基礎，與和平交流的成果，包括了ECFA、兩岸共同打擊犯罪及司法互助等23項協議，國民黨黨應堅守此項共識，並基於過去累積的互信基礎，更加深化交流。

洪秀柱說，九二共識自然是國民黨面對「一個中國」問題的解方，若國民黨不敢談一個中國，也不敢談統一，中華民國憲法只會是成為主權象徵的華獨論述依據罷了。而九二共識，正是面對一個中國的原則；和平政綱更是雙方可以進而走向統一的方案。

洪秀柱希望，國民黨仍秉持著「尊重中華民國憲法」、「尊重歷史事實」、「尊重我們的承諾」的原則。因為這不僅是一個有擔當的政黨應有的態度，甚至也是一個政治人物的基本原則。願國民黨誠懇的面對過去，才能夠堅定的展望未來。