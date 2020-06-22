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被傳發言不慎遭降職 簡勤佑回應了
網媒ETtoday報導，國民黨「數位諸葛亮」數位行銷科技長簡勤佑因在臉書發表不妥言論，上任僅72天就被降職，但國民黨澄清只是轉移辦公室到文傳會新媒體部方便作業，並無人事調動，簡仍是一級主管。簡勤佑晚間也在臉書表示，溝通方便，做事順利，才是真正重要的事。
文傳會新媒體部主任張智瑋今表示，簡勤佑並未遭調職、降職，只是因為工作性質與新媒體雷同，常需要合作，將辦公地點移到文傳會新媒體部，方便與同仁共同作業，他還是一級主管。
「國民黨沒有改變？」簡勤佑開門見山先問網友這句話。他表示，現在不再是像古時候按樓層辦公室分位階，這不就是改變？他也談到自己過去在創業初期，也都是跟工作夥伴擠在一起，只想把全部的精力專注在怎麼把事情做好，那些辦公室多漂亮、樓層在哪，他通通不在意。
簡勤佑說，溝通方便，做事順利，才是真正重要的事。如果他只在意辦公室在幾樓，不在意怎麼樣做事情更方便，那才是真的數位王雙。
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