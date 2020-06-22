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波頓新書爆軍售內幕及背棄清單 外交部回應了
美國前國安顧問波頓新書內容指出，美國總統川普在去年十月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測台灣在這張遭背棄清單中名列前茅；並提到川普同意售台F-16後，指示波頓悄悄執行。我外交部今天重申，台美關係緊密友好。
外交部指出，川普政府上任後，美方已多次重申「台灣關係法」及「六項保證」的對台承諾，並已六度對台軍售，包括在上月宣布售我MK-48型魚雷，以實際行動反映美方對台灣的一貫堅定支持。
外交部表示，台美雙邊實質交流也不斷提升。蔡總統去年7月「自由民主永續之旅」過境美國期間獲美方高規格禮遇，創下我國元首出訪過境美國停留時間最長的紀錄，並曾出席與友邦駐聯合國常代酒會，是我歷任總統首次赴我在美駐處進行公開活動，並首次在過境美國期間舉辦與隨團媒體記者茶敘，立下許多良好先例。
外交部表示，未來我政府將秉持互信及互惠的原則，持續穩健深化台美全球合作夥伴關係。
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