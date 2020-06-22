快訊

獨／被指婚姻甜蜜又辛苦 密友爆張清芳夫婦真實互動

國道3號拖板車爆胎鋼絲散落 10多輛車受波及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波頓新書爆軍售內幕及背棄清單 外交部回應了

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
美國前國安顧問波頓新書內容指出，美國總統川普在去年十月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。美聯社
美國前國安顧問波頓新書內容指出，美國總統川普在去年十月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測台灣在這張遭背棄清單中名列前茅。美聯社

美國前國安顧問波頓新書內容指出，美國總統川普在去年十月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測台灣在這張遭背棄清單中名列前茅；並提到川普同意售台F-16後，指示波頓悄悄執行。我外交部今天重申，台美關係緊密友好。

外交部指出，川普政府上任後，美方已多次重申「台灣關係法」及「六項保證」的對台承諾，並已六度對台軍售，包括在上月宣布售我MK-48型魚雷，以實際行動反映美方對台灣的一貫堅定支持。

外交部表示，台美雙邊實質交流也不斷提升。蔡總統去年7月「自由民主永續之旅」過境美國期間獲美方高規格禮遇，創下我國元首出訪過境美國停留時間最長的紀錄，並曾出席與友邦駐聯合國常代酒會，是我歷任總統首次赴我在美駐處進行公開活動，並首次在過境美國期間舉辦與隨團媒體記者茶敘，立下許多良好先例。

外交部表示，未來我政府將秉持互信及互惠的原則，持續穩健深化台美全球合作夥伴關係。

外交部 川普 波頓

延伸閱讀

解密波頓新書－混亂川普把孟晚舟比做伊凡卡

波頓爆川普要日本每年分擔2400億防衛費 不付錢就撤軍

波頓曝川普迷戀強人政權 稱白宮生活像「住在彈珠台」

直批總統不適任 波頓受訪：盼川普只做一任

相關新聞

被傳發言不慎遭降職 簡勤佑回應了

網媒ETtoday報導，國民黨「數位諸葛亮」數位行銷科技長簡勤佑因在臉書發表不妥言論，上任僅72天就被降職，但國民黨澄清...

波頓新書爆軍售內幕及背棄清單 外交部回應了

美國前國安顧問波頓新書內容指出，美國總統川普在去年十月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測台灣在這張遭背棄清單中名列前茅；並提到...

江啟臣找馬英九澄清九二共識誤解 兩人還談到陳菊

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發前總統馬英九不滿。江啟臣今天...

民進黨團提案29日開臨時會 處理3法案、3人事案

民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱等60人今提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，處理3人事案、3法案。民進黨團總...

【重磅快評】呂秀蓮籲別汙染民主 小英坦克直接輾過？

總統府今天公布監委提名名單，一如外界預料，監察院長由總統府前秘書長陳菊擔任，副院長從缺，含陳菊共提名27位監委；公布名單...

九二共識新論述惹毛馬英九 江啟臣今親訪求諒解

國民黨改革委員會提出的兩岸論述，對九二共識的說明引發前主席馬英九、吳敦義不滿，因而取消出席明晚與現任主席江啟臣的餐敘。據了解，江啟臣今天下午將親自前往拜會馬英九說明，希望能取得諒解。

聲援黃健庭 朱立倫在台東機場為黃加油打氣！

「歡迎回家」新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候迎接搭機回到台東的台東縣前縣長黃健庭，為黃健庭加油打氣。朱立倫...

影／丟了釣魚台？近7成民眾罵太軟 江啟臣：對日工作失敗

日本沖繩縣石垣市今(22日)大動作通過釣魚台更名「登野城尖閣」一案，引發國人一陣譁然，相形之下我國外交部僅發出聲明，表示...

蔡民調大跌10% 高雄補選非穩贏

蔡英文1個月內滿意度大跌10%，高雄市長補選並非躺著就贏！台灣民意基金會22日發布民調，蔡英文的滿意度從5月的70%跌至60%，資深媒體人楊憲宏表示，民進黨的支持度也下跌了13%，蔡政府防疫之外也要重視民意；他也提醒民進黨8月的高雄市長補選不能隨便亂選。台灣民意基金會執行長游盈隆也說，無論蔡政府或民進黨的支持度都大幅下降，需要非常注意。

5成民眾支持獨立 無懼中共武力犯台

台灣有超過1半民眾希望獨立，且無懼中共武力犯台！親綠的台灣民意基金會22日公布民調，台灣民眾有54%贊成獨立，僅有23.4%贊成維持現狀。台灣民意基金會執行長游盈隆預測，新冠肺炎疫情是重要的催化因素，也讓贊成統一的人數呈現史上最低的12%。不過有50.5%的民眾也不希望台灣過度援港，資深媒體人楊憲宏則認為，台灣人是怕假香港人侵害國家安全。

日本更名釣魚台 藍批蔡分心監委

「蔡英文應登釣魚台，維護主權，不是在此時還要提名監委！」針對日本石垣市正式將釣魚台更名為「登野城尖閣」，國民黨6位立委於22日召開記者會，黨主席江啟臣痛批總統蔡英文不專心護主權，還要提名監委。立委林奕華則表示，蔡英文面對高中生提問主權議題都可以實問虛答，因此質疑蔡政府保衛領土的決心，呼籲蔡英文帶領其它在野黨出海捍衛釣島主權。

影／談監院人事案 朱立倫：希望不是權謀總統要說清楚

針對監院人事案，台東縣前縣長黃健庭、另一位監委被提名人陳伸賢，新北市前市長朱立倫說，兩人都受了委屈，整件事情總統蔡英文給...

熱門新聞

黃健庭聲明埋未爆彈？游盈隆：若他的話屬實代誌就大條

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

影／總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

最理想高雄市長補選候選人 陳偉杰：就是李明璇

國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力進訓東沙監控情勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。