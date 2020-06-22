江啟臣找馬英九澄清九二共識誤解 兩人還談到陳菊

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發前總統馬英九不滿。江啟臣今天下午4點親自赴馬辦向馬英九說明，強調這只是諮詢會議報告不是定案，他還要下鄉兩個月聽取基層意見，對於馬今天所提出的想法他也會帶回去討論。

改革委員會兩岸小組召集人林郁方昨天建議江啟臣拜訪馬英九、前主席吳敦義對於兩岸新論述的意見，做為下一個階段的修正參考，江啟臣今天就前往向馬說明。據了解，江啟臣最主要是向馬強調這非定案，除了下鄉聽取基層意見外，還要正式通過全代會才算數。

據了解，馬、江兩人面談交換意見，氣氛不錯，江啟臣在向馬報告後，也聽取馬對於九二共識的想法。馬向江說，九二共識雖然被民進黨汙名化，但九二共識在他在八年執政任內，不只是論述，而是透過九二共識進行實踐，例如馬習會，也就是所謂的一中各表，馬也以此要對岸正視中華民國的存在，以及說明如何來跟台灣互動。

此外，兩人也談到今天即將擔任監察院長的總統府前秘書長陳菊，兩人都認為提名陳菊非常糟糕，陳菊的問題不在於黨派色彩（即便退出民進黨），而是自身爭議太多；而總統府近來也發生貪污事件，也就是中華文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶主導私人公司拿政府標案等弊案，一致認為國民黨應該要好好發揮監督執政黨的功能。