民進黨團提案29日開臨時會 處理3法案、3人事案

台灣有超過1半民眾希望獨立，且無懼中共武力犯台！親綠的台灣民意基金會22日公布民調，台灣民眾有54%贊成獨立，僅有23.4%贊成維持現狀。台灣民意基金會執行長游盈隆預測，新冠肺炎疫情是重要的催化因素，也讓贊成統一的人數呈現史上最低的12%。不過有50.5%的民眾也不希望台灣過度援港，資深媒體人楊憲宏則認為，台灣人是怕假香港人侵害國家安全。

2020-06-22 16:47