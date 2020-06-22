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民進黨團提案29日開臨時會 處理3法案、3人事案

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委柯建銘。圖／本報系資料照
民進黨立委柯建銘。圖／本報系資料照

民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱等60人今提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，處理3人事案、3法案。民進黨團總召柯建銘表示，這些案基本上會在1個月內處理完，至於華航、護照正名公決案，也會在臨時會中處理，「有結論就處理，沒結論就表決」。

提案指出，臨時會中預計處理的特定議案，包括國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院、監察院人事同意權，以及農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期特別預算案。

柯建銘指出，將建請立法院長游錫堃在明天下午3時召集朝野協商，討論臨時會議程；他說，臨時會第1周預計處理農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算案，第2周預計處理考試院、NCC人事權，最後1周則處理監委人事權案，「基本上會在1個月內處理完，明天會與國民黨談程序」。

至於外界關注的華航、護照正名公決案，柯建銘指出，民進黨有提相關版本，各黨會協商，「有結論就處理，沒結論就表決」。

柯建銘 民進黨 立法院

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