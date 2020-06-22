快訊

「無法克服雙方差異」 張清芳宣布結束15年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】呂秀蓮籲別汙染民主 小英坦克直接輾過？

聯合報 / 主筆室
監察院人事提名引發風波，前副總統呂秀蓮表示對民進黨執政，愈來愈背離民主憲政精神，感到痛心，呼籲「當家的拜託不要汙染民主」。記者黃義書／攝影
監察院人事提名引發風波，前副總統呂秀蓮表示對民進黨執政，愈來愈背離民主憲政精神，感到痛心，呼籲「當家的拜託不要汙染民主」。記者黃義書／攝影

總統府今天公布監委提名名單，一如外界預料，監察院長由總統府前秘書長陳菊擔任，副院長從缺，含陳菊共提名27位監委；公布名單前夕，前副總統呂秀蓮蔡英文及「鐵窗同學」陳菊喊話，但只換來陳菊說要退出政黨的承諾，而呂秀蓮呼籲「當家的拜託不要汙染民主」，蔡英文則用行動直接打臉了。     

監院人事紛擾，民進黨披著超越黨派、化解對立的外衣，在「虛情假意」中摻雜政治算計，硬是擺了台東縣前縣長黃健庭一道，只為護航陳菊前進監察院，連民進黨的前輩呂秀蓮都看不下去，在總統府秘書長蘇嘉全及審薦小組召集人陳建仁公布提名名單之前受訪砲轟自家人，頗值關注。 

呂秀蓮直接點出這次監委提名作業的盲點，指監察院不是各政黨找人湊合、政黨和諧的地方，「這是完全扭曲憲法」，她對民進黨執政愈來愈背離民主憲政精神感到痛心，呼籲「當家的拜託不要汙染民主」；針對監察院提名，呂秀蓮說執政者認為「立法院反正都會照我意思去通過」；這些話不僅暗示、甚至「明示」指蔡英文處理監委提名反民主，這是極為嚴重的「指控」。

遺憾的是，呂秀蓮的直言並未能得蔡英文正向的回應；兩天前黃健庭婉拒蔡英文的邀請出任監察院副院長，總統府立即回應並取消提名記者會，可見總統府一直在密切關注監院人事案的發展，但呂秀蓮「指控」當家的蔡英文汙染民主，總統府卻刻意忽略，蘇嘉全及陳建仁照常舉行記者會公布監委名單，有如坦克直接輾過，如果蔡英文希望藉由這次監委提名表現兼容多元的意見，但連黨內前輩的意見都可聽而不聞、視而不見，何能夸言超越黨派？ 

不過，呂秀蓮對民主理念的執著，也只能堅持到陳菊的面前為止，不無留下遺憾；她說和陳菊鐵窗同學那麼久，她不會去講，只是希望大家冷靜想一想監察院的功能，如果要廢止、這屆乾脆就不要提...，她對提名風波主角陳菊重重舉起、輕輕放下，前面的重話也變得不痛不癢，當然，陳菊說要退出政黨，這也是虛應一下故事，算是不枉昔日鐵窗同學的情誼。

一年多前，李進勇連任雲林縣長失利，不久出任中選會主委，赴任前他也說會退出政黨，但檢視後來他在中選會主委任內的表現，退出政黨其實只是應卯之詞而已，這次陳菊說會她退出政黨，模式同出一轍，其實也不必太認真了。

陳菊 呂秀蓮 蔡英文

延伸閱讀

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

府提名監察院長陳菊與26名監委 黃健庭、陳伸賢不在列

影／前副總統呂秀蓮：釣魚台主權問題回歸理性

影／總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

相關新聞

九二共識新論述惹毛馬英九 江啟臣今親訪求諒解

國民黨改革委員會提出的兩岸論述，對九二共識的說明引發前主席馬英九、吳敦義不滿，因而取消出席明晚與現任主席江啟臣的餐敘。據了解，江啟臣今天下午將親自前往拜會馬英九說明，希望能取得諒解。

江啟臣找馬英九澄清九二共識誤解 兩人還談到陳菊

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會大會上表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引發前總統馬英九不滿。江啟臣今天...

民進黨團提案29日開臨時會 處理3法案、3人事案

民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱等60人今提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，處理3人事案、3法案。民進黨團總...

【重磅快評】呂秀蓮籲別汙染民主 小英坦克直接輾過？

總統府今天公布監委提名名單，一如外界預料，監察院長由總統府前秘書長陳菊擔任，副院長從缺，含陳菊共提名27位監委；公布名單...

聲援黃健庭 朱立倫在台東機場為黃加油打氣！

「歡迎回家」新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候迎接搭機回到台東的台東縣前縣長黃健庭，為黃健庭加油打氣。朱立倫...

影／丟了釣魚台？近7成民眾罵太軟 江啟臣：對日工作失敗

日本沖繩縣石垣市今(22日)大動作通過釣魚台更名「登野城尖閣」一案，引發國人一陣譁然，相形之下我國外交部僅發出聲明，表示...

蔡民調大跌10% 高雄補選非穩贏

蔡英文1個月內滿意度大跌10%，高雄市長補選並非躺著就贏！台灣民意基金會22日發布民調，蔡英文的滿意度從5月的70%跌至60%，資深媒體人楊憲宏表示，民進黨的支持度也下跌了13%，蔡政府防疫之外也要重視民意；他也提醒民進黨8月的高雄市長補選不能隨便亂選。台灣民意基金會執行長游盈隆也說，無論蔡政府或民進黨的支持度都大幅下降，需要非常注意。

5成民眾支持獨立 無懼中共武力犯台

台灣有超過1半民眾希望獨立，且無懼中共武力犯台！親綠的台灣民意基金會22日公布民調，台灣民眾有54%贊成獨立，僅有23.4%贊成維持現狀。台灣民意基金會執行長游盈隆預測，新冠肺炎疫情是重要的催化因素，也讓贊成統一的人數呈現史上最低的12%。不過有50.5%的民眾也不希望台灣過度援港，資深媒體人楊憲宏則認為，台灣人是怕假香港人侵害國家安全。

日本更名釣魚台 藍批蔡分心監委

「蔡英文應登釣魚台，維護主權，不是在此時還要提名監委！」針對日本石垣市正式將釣魚台更名為「登野城尖閣」，國民黨6位立委於22日召開記者會，黨主席江啟臣痛批總統蔡英文不專心護主權，還要提名監委。立委林奕華則表示，蔡英文面對高中生提問主權議題都可以實問虛答，因此質疑蔡政府保衛領土的決心，呼籲蔡英文帶領其它在野黨出海捍衛釣島主權。

影／談監院人事案 朱立倫：希望不是權謀總統要說清楚

針對監院人事案，台東縣前縣長黃健庭、另一位監委被提名人陳伸賢，新北市前市長朱立倫說，兩人都受了委屈，整件事情總統蔡英文給...

影／蔡英文總統宮廟拜拜 媒體問聲望下滑沒回應

蔡英文總統今天下午到台中市龍井區永順宮參拜，媒體問她，台灣民意基金會今天公布她聲望下降百分之10，她的看法，總統聽到停一...

議員酸淪高級蚊子館的官邸 經歷高雄10任市長

高雄市前市長韓國瑜任內沒有使用市長官邸，選擇在左營區租屋，韓曾拋出想將市長官邸出借給團體使用的構想，但行政團隊考量官邸周...

熱門新聞

黃健庭聲明埋未爆彈？游盈隆：若他的話屬實代誌就大條

罷捷連署逾2.1萬份 下周鳳山街頭設連署站

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

影／總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

最理想高雄市長補選候選人 陳偉杰：就是李明璇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。