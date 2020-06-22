【重磅快評】呂秀蓮籲別汙染民主 小英坦克直接輾過？

總統府今天公布監委提名名單，一如外界預料，監察院長由總統府前秘書長陳菊擔任，副院長從缺，含陳菊共提名27位監委；公布名單前夕，前副總統呂秀蓮對蔡英文及「鐵窗同學」陳菊喊話，但只換來陳菊說要退出政黨的承諾，而呂秀蓮呼籲「當家的拜託不要汙染民主」，蔡英文則用行動直接打臉了。

監院人事紛擾，民進黨披著超越黨派、化解對立的外衣，在「虛情假意」中摻雜政治算計，硬是擺了台東縣前縣長黃健庭一道，只為護航陳菊前進監察院，連民進黨的前輩呂秀蓮都看不下去，在總統府秘書長蘇嘉全及審薦小組召集人陳建仁公布提名名單之前受訪砲轟自家人，頗值關注。

呂秀蓮直接點出這次監委提名作業的盲點，指監察院不是各政黨找人湊合、政黨和諧的地方，「這是完全扭曲憲法」，她對民進黨執政愈來愈背離民主憲政精神感到痛心，呼籲「當家的拜託不要汙染民主」；針對監察院提名，呂秀蓮說執政者認為「立法院反正都會照我意思去通過」；這些話不僅暗示、甚至「明示」指蔡英文處理監委提名反民主，這是極為嚴重的「指控」。

遺憾的是，呂秀蓮的直言並未能得蔡英文正向的回應；兩天前黃健庭婉拒蔡英文的邀請出任監察院副院長，總統府立即回應並取消提名記者會，可見總統府一直在密切關注監院人事案的發展，但呂秀蓮「指控」當家的蔡英文汙染民主，總統府卻刻意忽略，蘇嘉全及陳建仁照常舉行記者會公布監委名單，有如坦克直接輾過，如果蔡英文希望藉由這次監委提名表現兼容多元的意見，但連黨內前輩的意見都可聽而不聞、視而不見，何能夸言超越黨派？

不過，呂秀蓮對民主理念的執著，也只能堅持到陳菊的面前為止，不無留下遺憾；她說和陳菊鐵窗同學那麼久，她不會去講，只是希望大家冷靜想一想監察院的功能，如果要廢止、這屆乾脆就不要提...，她對提名風波主角陳菊重重舉起、輕輕放下，前面的重話也變得不痛不癢，當然，陳菊說要退出政黨，這也是虛應一下故事，算是不枉昔日鐵窗同學的情誼。

一年多前，李進勇連任雲林縣長失利，不久出任中選會主委，赴任前他也說會退出政黨，但檢視後來他在中選會主委任內的表現，退出政黨其實只是應卯之詞而已，這次陳菊說會她退出政黨，模式同出一轍，其實也不必太認真了。