聲援黃健庭 朱立倫在台東機場為黃加油打氣！

「歡迎回家」新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候迎接搭機回到台東的台東縣前縣長黃健庭，為黃健庭加油打氣。朱立倫表示，黃健庭及新北市前副市長陳伸賢兩人在這次的監委提名過程，被羞辱，受委屈了。

朱立倫昨天到蘭嶼捐贈老花眼鏡，今天上午也參加了島上紅頭村的飛魚小米豐收祭活動，由於一個多月前，他與黃健庭就約好要一起去蘭嶼，但黃健庭因監委人事案，臨時取消蘭嶼行程，今天下午朱立倫回到台東，得知黃健庭將從台北搭機回台東，於是相約今天下午3點25分在台東機場見面。

朱立倫表示，監委應該是跳脱黨派，以為國家做事的角度，而不是以政黨來區別，民進黨這樣子來操作，惡意的攻擊，對他們兩人造成二度傷害，這樣是不對的，也是不公平的。