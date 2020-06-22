快訊

勇鷹首飛日 空軍證實共機本月第8度闖我西南空域

大巨蛋最快連假後復工！北市府批准遠雄建照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聲援黃健庭 朱立倫在台東機場為黃加油打氣！

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候因監委提名受委屈的台東縣前縣長黃健庭。記者羅紹平／攝影
新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候因監委提名受委屈的台東縣前縣長黃健庭。記者羅紹平／攝影

「歡迎回家」新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候迎接搭機回到台東的台東縣前縣長黃健庭，為黃健庭加油打氣。朱立倫表示，黃健庭及新北市前副市長陳伸賢兩人在這次的監委提名過程，被羞辱，受委屈了。

朱立倫昨天到蘭嶼捐贈老花眼鏡，今天上午也參加了島上紅頭村的飛魚小米豐收祭活動，由於一個多月前，他與黃健庭就約好要一起去蘭嶼，但黃健庭因監委人事案，臨時取消蘭嶼行程，今天下午朱立倫回到台東，得知黃健庭將從台北搭機回台東，於是相約今天下午3點25分在台東機場見面。

朱立倫表示，監委應該是跳脱黨派，以為國家做事的角度，而不是以政黨來區別，民進黨這樣子來操作，惡意的攻擊，對他們兩人造成二度傷害，這樣是不對的，也是不公平的。

黃健庭表示，日前部分黨內同志對他的批評，是對他不夠了解，他從大學時代就是國民黨員至今，他從政以來，一心只想為國家做事，從不在意黨派，所以他就任縣長之後用人唯才，任用的農業處長就是昔日跟他競選立委的民進黨參選人許瑞貴，這次答應總統蔡英文提名，也是基於這樣的立場，想為國家多做點事。

新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候因監委提名受委屈的台東縣前縣長黃健庭。記者羅紹平／攝影
新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候因監委提名受委屈的台東縣前縣長黃健庭。記者羅紹平／攝影

黃健庭 台東

延伸閱讀

談監院人事案 朱立倫：希望不是權謀總統要說清楚

府提名監察院長陳菊與26名監委 黃健庭、陳伸賢不在列

從副手到監察院副院長，黃健庭的曇花一現

有案在身還提名黃健庭 游盈隆批府：墮落、腐敗、昏庸

相關新聞

聲援黃健庭 朱立倫在台東機場為黃加油打氣！

「歡迎回家」新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候迎接搭機回到台東的台東縣前縣長黃健庭，為黃健庭加油打氣。朱立倫...

九二共識新論述惹毛馬英九 江啟臣今親訪求諒解

國民黨改革委員會提出的兩岸論述，對九二共識的說明引發前主席馬英九、吳敦義不滿，因而取消出席明晚與現任主席江啟臣的餐敘。據了解，江啟臣今天下午將親自前往拜會馬英九說明，希望能取得諒解。

影／丟了釣魚台？近7成民眾罵太軟 江啟臣：對日工作失敗

日本沖繩縣石垣市今(22日)大動作通過釣魚台更名「登野城尖閣」一案，引發國人一陣譁然，相形之下我國外交部僅發出聲明，表示...

蔡民調大跌10% 高雄補選非穩贏

蔡英文1個月內滿意度大跌10%，高雄市長補選並非躺著就贏！台灣民意基金會22日發布民調，蔡英文的滿意度從5月的70%跌至60%，資深媒體人楊憲宏表示，民進黨的支持度也下跌了13%，蔡政府防疫之外也要重視民意；他也提醒民進黨8月的高雄市長補選不能隨便亂選。台灣民意基金會執行長游盈隆也說，無論蔡政府或民進黨的支持度都大幅下降，需要非常注意。

5成民眾支持獨立 無懼中共武力犯台

台灣有超過1半民眾希望獨立，且無懼中共武力犯台！親綠的台灣民意基金會22日公布民調，台灣民眾有54%贊成獨立，僅有23.4%贊成維持現狀。台灣民意基金會執行長游盈隆預測，新冠肺炎疫情是重要的催化因素，也讓贊成統一的人數呈現史上最低的12%。不過有50.5%的民眾也不希望台灣過度援港，資深媒體人楊憲宏則認為，台灣人是怕假香港人侵害國家安全。

日本更名釣魚台 藍批蔡分心監委

「蔡英文應登釣魚台，維護主權，不是在此時還要提名監委！」針對日本石垣市正式將釣魚台更名為「登野城尖閣」，國民黨6位立委於22日召開記者會，黨主席江啟臣痛批總統蔡英文不專心護主權，還要提名監委。立委林奕華則表示，蔡英文面對高中生提問主權議題都可以實問虛答，因此質疑蔡政府保衛領土的決心，呼籲蔡英文帶領其它在野黨出海捍衛釣島主權。

談監院人事案 朱立倫：希望不是權謀總統要說清楚

針對監院人事案，台東縣前縣長黃健庭、另一位監委被提名人陳伸賢，新北市前市長朱立倫說，兩人都受了委屈，整件事情總統蔡英文給...

影／蔡英文總統宮廟拜拜 媒體問聲望下滑沒回應

蔡英文總統今天下午到台中市龍井區永順宮參拜，媒體問她，台灣民意基金會今天公布她聲望下降百分之10，她的看法，總統聽到停一...

議員酸淪高級蚊子館的官邸 經歷高雄10任市長

高雄市前市長韓國瑜任內沒有使用市長官邸，選擇在左營區租屋，韓曾拋出想將市長官邸出借給團體使用的構想，但行政團隊考量官邸周...

影／江啟臣：釣魚台是我們的 呼籲蔡政府「硬起來」

國民黨立法院黨團下午舉行「釣魚台遭日本更名 蔡英文還在分贓監委」記者會，國民黨主席江啟臣、總召林為洲、書記長蔣萬安、首席...

國民黨今再與黨產會協商 葉慶元：除辦公室其他都可捐

國民黨江啟臣主席上周於中常會宣示，捐出黨產予國庫之公務員退休基金及勞退基金等公益用途後，今日國民黨考紀會主委葉慶元、中投...

宜蘭7月7日出海保釣箭在弦上 除非兩原因才可能取消

日本石垣市議會今天通過決議，將釣魚台的地址從「登野城」變更為「登野城尖閣」；日前發起正名保釣的宜蘭頭城籍縣議員蔡文益憤怒...

熱門新聞

黃健庭聲明埋未爆彈？游盈隆：若他的話屬實代誌就大條

罷捷連署逾2.1萬份 下周鳳山街頭設連署站

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

最理想高雄市長補選候選人 陳偉杰：就是李明璇

總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。