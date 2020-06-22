影／丟了釣魚台？近7成民眾罵太軟 江啟臣：對日工作失敗

日本沖繩縣石垣市今(22日)大動作通過釣魚台更名「登野城尖閣」一案，引發國人一陣譁然，相形之下我國外交部僅發出聲明，表示已向日方表示遺憾及嚴正抗議。國民黨主席江啟臣立刻率領黨內立委召開記者會，呼籲蔡英文總統應出海捍衛釣魚台主權。江啟臣批評，蔡政府一直向國人宣揚對日工作大有進展，如今520才過一個月，日方卻送上「大禮」，證明台灣對日工作幾乎完全失敗。立委林奕華也說，蔡英文碰到「日本大哥哥」態度相當心虛，連主權都不敢大聲說，應籌組護主權國家隊，邀各黨派領袖護主權、護漁才對。

而根據國民黨智庫、國家政策研究基金會發布最新民調，69.8%民眾認為蔡政府應該要用強硬態度，回擊日方的改名案，有49.8%的民眾認為蔡英文對於釣魚台護主權行動，只是嘴巴上說說。立委蔣萬安則說，已要求駐日大使謝長廷在立院臨時會期間，回台進行專案報告，並呼籲蔡政府盡速召見日本駐台代表，表達我國立場。