蔡民調大跌10% 高雄補選非穩贏

蔡英文1個月內滿意度大跌10%，高雄市長補選並非躺著就贏！台灣民意基金會22日發布民調，蔡英文的滿意度從5月的70%跌至60%，資深媒體人楊憲宏表示，民進黨的支持度也下跌了13%，蔡政府防疫之外也要重視民意；他也提醒民進黨8月的高雄市長補選不能隨便亂選。台灣民意基金會執行長游盈隆也說，無論蔡政府或民進黨的支持度都大幅下降，需要非常注意。

外部情勢減弱

「民進黨開始被打回原形了。」游盈隆說，除了蔡英文的滿意度外，民進黨6月的支持度28.2%，比起5月的41.8%也大幅下跌，國民黨則因為罷韓的緣故，同情者回留而提高2%，時代力量、台灣民眾黨都維持10%左右的支持度，執政黨1個月內社會支持度下降13%是非常可怕的事情，他提醒民進黨要小心了。

「入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恆亡。」楊憲宏分析，從這次蔡英文、民進黨的滿意度大幅下滑，可以看出民進黨其實沒有想像中那樣高枕無憂。他用鐵人3項作比喻，蔡政府雖然防疫馬拉松跑得很好，可使接下來是經濟的振興，如果疫情加持的因素減少，政府就要警覺，否則會遭到反撲。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝說，蔡英文民調從2018年縣市長大選跌到谷底，到2019反送中升高、2020新冠疫情再創新高，可以發現她的滿意度並不是因為內部造成，如果外部情勢減弱，加上政黨或政府內部開始犯錯，滿意度自然會下降。接下來得觀察蔡政府在紓困或是振興的執政效能，能否重獲中間選民支持。

6成民意吊詭

「雖然是雪崩式下跌，但蔡英文的民調還是有60%！」游盈隆說，雖然有66.1%贊成振興3倍券的政策，不過也有66.2%的民眾還是希望直接發現金，顯示出台灣人雖然支持行政院政策，但還是傾向於發現金。另外，目前有63.2%的民眾滿意蔡英文的紓困表現，比起5月提高7.7%，也讓蔡英文的聲望沒有下跌太多，維持在一定的高點。

楊憲宏說，未來可以觀察的點是8月15日的高雄市長補選，雖然外界感覺民進黨無論派誰都會贏，但是陳其邁也所有顧慮，如果得票比韓國瑜當時贏他的89萬少，臉上會無光；但如果民進黨過於積極動員，又會讓自己的觀感不佳、有吃相難看之嫌。他呼籲民進黨要把選戰主軸聚焦在經濟實務面，而且要更謙卑，否則這次補選還是有可能陰溝裡翻船。

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