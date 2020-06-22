5成民眾支持獨立 無懼中共武力犯台

台灣有超過1半民眾希望獨立，且無懼中共武力犯台！親綠的台灣民意基金會22日公布民調，台灣民眾有54%贊成獨立，僅有23.4%贊成維持現狀。台灣民意基金會執行長游盈隆預測，新冠肺炎疫情是重要的催化因素，也讓贊成統一的人數呈現史上最低的12%。不過有50.5%的民眾也不希望台灣過度援港，資深媒體人楊憲宏則認為，台灣人是怕假香港人侵害國家安全。

台獨民意創新高

游盈隆說，台灣人有54%贊成獨立，僅有23.4%贊成兩大黨都積極推銷的「維持現狀」，過去只有蔡英文2016年剛上台時，贊成獨立的比例這麼高。2019年12月時有45.9%，游盈隆預測，新冠肺炎疫情也是重要催化因素，因為過去贊成獨立的比例大約都在40%左右，現在是最高峰，讓贊成統一的人數也是史上最低，僅有12%左右。

「中共在台灣選舉時，放話的策略可能要改變。」台灣國際法學會副秘書長林廷輝則表示，54%不害怕中，有可能是不怕中共，也有可能是認為中共是紙老虎，需要政府進一步分析。不過超過5成以上不害怕，如果未來選舉時中國若仍用武嚇台灣的手段，對台灣民眾的效果可能有限。

建議制訂難民法

「美國也會擔心台灣變成香港。」民調顯示50.5%的民眾不贊成政府收容太多香港人，林廷輝說，問卷題目是說英國首相強森的方案適用到台灣，如此大的規模的移民，會使民眾擔心，但如果說收容而已，可能接受度會比較高，陸委會相關單位不能看到民調就亂解讀。香港與台灣地位雖然不同，但香港挺住，台灣才有更多安全保障。

「我反對用專案援助港人來台！」楊憲宏直言，很多民眾雖然對香港充滿同情，但也不希望港人大量來台，是因為怕假香港人進入。他透露最近有被陸委會諮詢，他反對專案的原因是因為，如果用專案，到時候抓到假香港人，他已取得台灣身分無法恢復，要等到違反《反滲透法》才能抓，早就為時已晚。

他建議政府制定難民法，因為全世界的難民法都有迴轉條款，如果是中共滲透就有機會將他驅逐出境、趕回去，他舉例美國現在就有15000人拿到中國籍，但卻將被美國遣返。他語重心長的說，大家都以台灣國家安全為第一要務，如何成為更好的民主國家是很重要的。

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