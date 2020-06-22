快訊

勇鷹首飛日 空軍證實共機本月第8度闖我西南空域

大巨蛋最快連假後復工！北市府批准遠雄建照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5成民眾支持獨立 無懼中共武力犯台

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
台灣民意基金會民調22日顯示，超過半數台灣人希望獨立、且不怕中共武力犯台。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣民意基金會民調22日顯示，超過半數台灣人希望獨立、且不怕中共武力犯台。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

台灣有超過1半民眾希望獨立，且無懼中共武力犯台！親綠的台灣民意基金會22日公布民調，台灣民眾有54%贊成獨立，僅有23.4%贊成維持現狀。台灣民意基金會執行長游盈隆預測，新冠肺炎疫情是重要的催化因素，也讓贊成統一的人數呈現史上最低的12%。不過有50.5%的民眾也不希望台灣過度援港，資深媒體人楊憲宏則認為，台灣人是怕假香港人侵害國家安全。

台獨民意創新高

游盈隆說，台灣人有54%贊成獨立，僅有23.4%贊成兩大黨都積極推銷的「維持現狀」，過去只有蔡英文2016年剛上台時，贊成獨立的比例這麼高。2019年12月時有45.9%，游盈隆預測，新冠肺炎疫情也是重要催化因素，因為過去贊成獨立的比例大約都在40%左右，現在是最高峰，讓贊成統一的人數也是史上最低，僅有12%左右。

「中共在台灣選舉時，放話的策略可能要改變。」台灣國際法學會副秘書長林廷輝則表示，54%不害怕中，有可能是不怕中共，也有可能是認為中共是紙老虎，需要政府進一步分析。不過超過5成以上不害怕，如果未來選舉時中國若仍用武嚇台灣的手段，對台灣民眾的效果可能有限。

建議制訂難民法

「美國也會擔心台灣變成香港。」民調顯示50.5%的民眾不贊成政府收容太多香港人，林廷輝說，問卷題目是說英國首相強森的方案適用到台灣，如此大的規模的移民，會使民眾擔心，但如果說收容而已，可能接受度會比較高，陸委會相關單位不能看到民調就亂解讀。香港與台灣地位雖然不同，但香港挺住，台灣才有更多安全保障。

「我反對用專案援助港人來台！」楊憲宏直言，很多民眾雖然對香港充滿同情，但也不希望港人大量來台，是因為怕假香港人進入。他透露最近有被陸委會諮詢，他反對專案的原因是因為，如果用專案，到時候抓到假香港人，他已取得台灣身分無法恢復，要等到違反《反滲透法》才能抓，早就為時已晚。

他建議政府制定難民法，因為全世界的難民法都有迴轉條款，如果是中共滲透就有機會將他驅逐出境、趕回去，他舉例美國現在就有15000人拿到中國籍，但卻將被美國遣返。他語重心長的說，大家都以台灣國家安全為第一要務，如何成為更好的民主國家是很重要的。

【更多精采內容，詳見

香港 中共 新冠肺炎

延伸閱讀

FT：想吸香港金融人才轉戰東京 日本本周討論下月公布

林鄭談港區國安法：事在必行、不容有失

人民日報：港國安法貫徹港人治港 管不了、管不好中央才出手

有案在身還提名黃健庭 游盈隆批府：墮落、腐敗、昏庸

相關新聞

聲援黃健庭 朱立倫在台東機場為黃加油打氣！

「歡迎回家」新北市前市長朱立倫今天下午在台東豐年機場，等候迎接搭機回到台東的台東縣前縣長黃健庭，為黃健庭加油打氣。朱立倫...

九二共識新論述惹毛馬英九 江啟臣今親訪求諒解

國民黨改革委員會提出的兩岸論述，對九二共識的說明引發前主席馬英九、吳敦義不滿，因而取消出席明晚與現任主席江啟臣的餐敘。據了解，江啟臣今天下午將親自前往拜會馬英九說明，希望能取得諒解。

影／丟了釣魚台？近7成民眾罵太軟 江啟臣：對日工作失敗

日本沖繩縣石垣市今(22日)大動作通過釣魚台更名「登野城尖閣」一案，引發國人一陣譁然，相形之下我國外交部僅發出聲明，表示...

蔡民調大跌10% 高雄補選非穩贏

蔡英文1個月內滿意度大跌10%，高雄市長補選並非躺著就贏！台灣民意基金會22日發布民調，蔡英文的滿意度從5月的70%跌至60%，資深媒體人楊憲宏表示，民進黨的支持度也下跌了13%，蔡政府防疫之外也要重視民意；他也提醒民進黨8月的高雄市長補選不能隨便亂選。台灣民意基金會執行長游盈隆也說，無論蔡政府或民進黨的支持度都大幅下降，需要非常注意。

5成民眾支持獨立 無懼中共武力犯台

台灣有超過1半民眾希望獨立，且無懼中共武力犯台！親綠的台灣民意基金會22日公布民調，台灣民眾有54%贊成獨立，僅有23.4%贊成維持現狀。台灣民意基金會執行長游盈隆預測，新冠肺炎疫情是重要的催化因素，也讓贊成統一的人數呈現史上最低的12%。不過有50.5%的民眾也不希望台灣過度援港，資深媒體人楊憲宏則認為，台灣人是怕假香港人侵害國家安全。

日本更名釣魚台 藍批蔡分心監委

「蔡英文應登釣魚台，維護主權，不是在此時還要提名監委！」針對日本石垣市正式將釣魚台更名為「登野城尖閣」，國民黨6位立委於22日召開記者會，黨主席江啟臣痛批總統蔡英文不專心護主權，還要提名監委。立委林奕華則表示，蔡英文面對高中生提問主權議題都可以實問虛答，因此質疑蔡政府保衛領土的決心，呼籲蔡英文帶領其它在野黨出海捍衛釣島主權。

談監院人事案 朱立倫：希望不是權謀總統要說清楚

針對監院人事案，台東縣前縣長黃健庭、另一位監委被提名人陳伸賢，新北市前市長朱立倫說，兩人都受了委屈，整件事情總統蔡英文給...

影／蔡英文總統宮廟拜拜 媒體問聲望下滑沒回應

蔡英文總統今天下午到台中市龍井區永順宮參拜，媒體問她，台灣民意基金會今天公布她聲望下降百分之10，她的看法，總統聽到停一...

議員酸淪高級蚊子館的官邸 經歷高雄10任市長

高雄市前市長韓國瑜任內沒有使用市長官邸，選擇在左營區租屋，韓曾拋出想將市長官邸出借給團體使用的構想，但行政團隊考量官邸周...

影／江啟臣：釣魚台是我們的 呼籲蔡政府「硬起來」

國民黨立法院黨團下午舉行「釣魚台遭日本更名 蔡英文還在分贓監委」記者會，國民黨主席江啟臣、總召林為洲、書記長蔣萬安、首席...

國民黨今再與黨產會協商 葉慶元：除辦公室其他都可捐

國民黨江啟臣主席上周於中常會宣示，捐出黨產予國庫之公務員退休基金及勞退基金等公益用途後，今日國民黨考紀會主委葉慶元、中投...

宜蘭7月7日出海保釣箭在弦上 除非兩原因才可能取消

日本石垣市議會今天通過決議，將釣魚台的地址從「登野城」變更為「登野城尖閣」；日前發起正名保釣的宜蘭頭城籍縣議員蔡文益憤怒...

熱門新聞

黃健庭聲明埋未爆彈？游盈隆：若他的話屬實代誌就大條

罷捷連署逾2.1萬份 下周鳳山街頭設連署站

波頓新書指川普可能背棄台灣 我國今年4項新軍購危矣？

將任監察院長 陳菊：立院通過後退出民進黨

最理想高雄市長補選候選人 陳偉杰：就是李明璇

總統府公布27位監委提名 陳菊任院長、副院長從缺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。