日本更名釣魚台 藍批蔡分心監委

「蔡英文應登釣魚台，維護主權，不是在此時還要提名監委！」針對日本石垣市正式將釣魚台更名為「登野城尖閣」，國民黨6位立委於22日召開記者會，黨主席江啟臣痛批總統蔡英文不專心護主權，還要提名監委。立委林奕華則表示，蔡英文面對高中生提問主權議題都可以實問虛答，因此質疑蔡政府保衛領土的決心，呼籲蔡英文帶領其它在野黨出海捍衛釣島主權。

辣台妹成軟台妹

「釣魚台是我們的，領土主權寸土不讓！」江啟臣說，日本石垣市議會通過釣魚台改名案，在此對日本政府表示強烈抗議，釣魚台是頭城的釣魚台，對於日方的動作絕不接受，要求蔡政府硬起來。當初駐日代表謝長廷宣稱對日外交大有進展，可是改名案延燒至今，證明對日動作完全失敗。他希望蔡英文號召所有黨派，無論是出海或是登彭佳嶼都好，要展現維護主權的決心。

國民黨立委林為洲怒斥蔡英文不把護主權視為優先事項，反而還要在下午宣布監委提名，在野黨在捍衛主權，總統府卻繼續酬庸。他提醒，改名是很嚴重的事，中印邊界也發生主權紛爭，很多人身亡，隨時可能成準戰爭狀態，因此領土一吋都不能退讓。但總統府等單位至今並未開過記者會，違背國際慣例面對領土爭議的態度，卻是由在野黨積極主辦記者會，非常不應該。

不該對日示弱

「面對日本，蔡英文怎麼變成『軟台妹』了？」林奕華不滿說，捍衛領土是國際常識，謝長廷卻說是地方事務，有失國格。台、日雙方好不容易在馬英九任內有達成「擱置主權、共同開發」的默契，可現在日本打破默契，蔡英文不能置身事外。蔡英文現在應該組成護主權國家隊，而不是連面對高中生質疑護主權立場時，只會用「人民團結、讓世界看見台灣」等虛話敷衍了事。

國民黨立委蔣萬安提到，宜蘭縣議會已經提早部署，宣示釣魚台是中華民國的領土，也改名為「頭城釣魚台」，可是日本政府看起來也不在意，然後我國的國安團隊、外交部看起來也不當一回事，蔡英文應該召見日本代表，並召回謝長廷，這種需要規劃及事先預防工作居然都沒有做好，作為駐日代表他非常失職。

主權不容侵犯

針對更名案，外交部發布聲明表示，釣魚台是我國固有領土，中華民國擁有主權的事實不容置疑，任何其他各方採取的片面主張及行為，均無法改變這個事實。今後仍將秉持和平理性方式處理釣魚台列嶼主權問題。再次呼籲日方理性克制，勿以片面舉動干擾我國對釣魚臺台列嶼的主權，避免影響東海穩定和平及台日友好關係。

總統府發言人張惇涵表示，我國也注意到中國公務船長期以來，在相關水域騷擾作業漁民致生此次風波，呼籲相關各方，任何單邊行為並無助於問題的妥善解決，唯有秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海地區的爭議，共同維護區域的和平與穩定。

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