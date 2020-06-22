議員酸淪高級蚊子館的官邸 經歷高雄10任市長

高雄市前市長韓國瑜任內沒有使用市長官邸，選擇在左營區租屋，韓曾拋出想將市長官邸出借給團體使用的構想，但行政團隊考量官邸周邊環境及室內空間使用限制，需留意安全性與後續維運等問題，出借計畫沒有成真。民進黨市議員鄭孟洳今質詢批，市長官邸未使用，要年花124萬維護是浪費公帑。有近40年歷史的高雄市長官邸經歷10任市長，見證藍綠政黨輪替。

高雄市長官邸坐落在苓雅區凱旋路上，前後院有寬敞綠地，雖是屋齡約40年老房子，但市議會每年編列預算維護，屋況相當好。官邸目前沒有市長使用，等於是暫時閒置狀態，市府基於場所安全及管理，現仍派駐人力守護安全。

被議員質疑淪為蚊子館，市府行政暨國際處表示，市長官邸建物總面積約160坪，市長官邸108年度官邸維護費用約為24萬元，主要用於地磚隆起、樹木修剪、電信箱及排水槽老舊鏽蝕汰換等安全性支出，及更換損壞的太陽能光電板。

行國處也說，年編124萬經費是要用於光復二街大樓式宿舍30間、澄清路獨棟式宿舍8棟，及3棟首長職務宿舍，不是全用在市長官邸。